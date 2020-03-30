30.03.2020 | 18:08

В Пензенской области 7 случаев заражения коронавирусом, смертей - 0, выздоровевших нет. Из трех пациентов, которым накануне был поставлен предварительно положительный диагноз, только у двух он подтвердился. В итоге официальная статистика - 7 заболевших. Обследовано 2 892 человека. Лаборатория работает в круглосуточном режиме, количества тест-систем и расходных материалов достаточно, доложил руководитель пензенского управления Роспотребнадзора.

«Суммарное количество контактных по отрабатываемым заболевшим 987 человек. Под меднаблюдением находится 3 003 человека. Снято с наблюдения 300 человек», - сообщил Михаил Перекусихин.

«Хотел бы поблагодарить и врачей, и медицинских сестер, технических работников, которые работают в наших больницах Пензенской области, очень добросовестно выполняют свой долг», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

С 30 марта вступили в силу изменения в постановление главы региона «О введении режима повышенной готовности». До особого распоряжения обязаны соблюдать режим самоизоляции граждане в возрасте старше 65 лет.

Сотрудники патрульно-постовой службы выйдут в парки, привычные места отдыха горожан, чтобы напомнить людям: нерабочая неделя объявлена не для прогулок, а в целях предупреждения распространения коронавируса, соблюдения режима самоизоляции.

«Охраняем восемь мест, на которые вынесены карантинные ограничения, это подъезды. Там вывесили соответствующие уведомления», - рассказал начальник УМВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

Для самоизолированных граждан запущен социальный навигатор.

«Туда за помощью обратились 50 человек, из них 41 одиноко проживающий. 44 из них - люди старше 60 лет и среди них 6 инвалидов. Надо сказать, что это разные территории, не только город Пенза, но это и Заречный, Бессоновский, Мокшанский, Городищенский, Кузнецкий, Сердобский район», - пояснила вице-губернатор Пензенской области Лариса Рябихина.

Для детей тех, кто в нерабочую неделю спасает жизни пациентов, отвечает за безопасность и общественный порядок, отпускает лекарства, открыты дежурные группы в садиках. Всего их 26. В понедельник привели 98 ребятишек.

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