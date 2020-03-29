29.03.2020 | 14:45

Лестница к Богу. В центре кузнецкого Вознесенского кафедрального собора строительные леса поднимаются ввысь. Рабочие, среди них и прихожане, возвращают храму первоначальную красоту. Прикладывают не только духовные усилия, но и физические.

«Это впиталась сажа. Начинаем сильнее - уже начинает краска сходить. Поэтому оставили на таком уровне, лучше запись сделать фона. Он не настолько важен, как лики», - рассказал и показал ключарь Вознесенского кафедрального собора Ростислав Ребровский.

По благословению владыки Серафима, который является временно управляющим Кузнецкой епархией, в Вознесенском соборе производят ремонт. Удаляют копоть, которая годами оседала на внутреннем убранстве храма.

«Дальнейший этап работ - это подновление росписей, чтобы те утраты были восполнены, которые есть, и чтобы росписи обрели свою первоначальную красоту», - пояснил Ростислав Ребровский.

К ремонту приступили в конце января, уже процентов на 70 выполнили работы. Дело спорится, и к Пасхе постараются успеть.

«Поскольку нет архиерейских богослужений и здесь теперь очень тесно, постоянные прихожане Вознесенского собора посещают другие храмы. Понятно, что они вернутся после окончания ремонтных работ. А сейчас люди вошли в наше положение, и мы приносим извинения за эти неудобства», - добавил протоиерей.

В Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка готовятся к назначению нового правящего архиерея. И встречать его будут в светлом храме.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.