28.03.2020 | 12:06

По данным оперативного штаба на субботу, 28 марта, в Пензенской области не выявлено новых случаев коронавируса. Три случая, бывшие под подозрением, подтверждены.

«Таким образом, в настоящее время в Пензе 5 заболевших на лечении - все женщины (53, 77, 59, 70 и 77 лет)», - констатировала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Она добавила, что все контактные лица инфицированных берутся под наблюдение. Особое внимание в этой группе и среди тех, кто прибыл из-за границы, уделяется людям с признаками ОРВИ.

«Они также могут быть госпитализированы при необходимости, однако это не означает наличия у них коронавируса», - подчеркнула пресс-секретарь губернатора.

О первом случае заболевании коронавирусом в регионе стало известно 15 марта. Сейчас пациентку готовят к выписке.

Следующей заболела 77-летняя жительница областного центра. Ее лечение проходит без применения аппарата искусственной вентиляции легких. Еще три женщины, попавшие в больницу КИМ с коронавирусом, контактировали с ней.

О ситуации с коронавирусом в Пензенской области в пятницу, 27 марта, на сессии регионального парламента подробно доложил министр здравоохранения региона Александр Никишин. По его словам, все граждане с подозрением на коронавирус и прибывающие из-за рубежа в Пензенскую область поступают в больницу КИМ. При улучшении состояния больных их переводят в городскую больницу № 4, при ухудшении - в областную имени Бурденко. Пациенты средней степени тяжести лечатся в КИМе.

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