28.03.2020 | 15:37

Депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин, жена которого стала первой жертвой коронавируса в регионе, ответил на своей странице в Facebook на самые частые вопросы, которые ему задают об инфекции.

«Правда ли, что моя мама тоже заразилась? Неправда, мама хорошо себя чувствует. И дальше я желаю ей чувствовать себя так же», - ответил депутат.

«Много вопросов про наличие родственных связей моей супруги со второй заболевшей женщиной, которая тоже госпитализирована в КИМ. Эта женщина не наша родственница, ни ближняя, ни дальняя. Никто из нашей семьи с ней не знаком», - развеял он еще один слух.

На вопрос, имеются ли у больной осложнения в легких, Михаил Лисин подробно рассказал о ее самочувствии.

«Нет. Сейчас у супруги температура нормализовалась. Кашель остаточный, легкий. Лечащий врач хрипов в легких не прослушивает. В понедельник жене должны сделать КТ легких, и тогда картина будет полная», - написал он.

Лисин также опроверг сведения о том, что сам заболел. По его мнению, такое предположение связано с его отсутствием на сессии Заксобра, состоявшейся 27 марта.

«Друзья, я по-прежнему чувствую себя нормально. Кашля нет, горло не болит, температура в норме. Не был на сессии потому, что до сих пор мы с сыном на карантине. Сегодня утром в третий раз (напомню - два предыдущих анализа отрицательные) у меня и у сына взяли тесты. Думаю, результат будет завтра. Обещаю поделиться», - проинформировал он подписчиков, завершив пост словами: «Берегите себя и близких».

Ранее депутат рассказал, как начиналась болезнь жены, и сообщил о симптомах коронавируса.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.