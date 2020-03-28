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Общество | Михаил Лисин опроверг знакомство жены со второй заболевшей пензячкой

28.03.2020|15:37
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Депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин, жена которого стала первой жертвой коронавируса в регионе, ответил на своей странице в Facebook на самые частые вопросы, которые ему задают об инфекции.

«Правда ли, что моя мама тоже заразилась? Неправда, мама хорошо себя чувствует. И дальше я желаю ей чувствовать себя так же», - ответил депутат.

«Много вопросов про наличие родственных связей моей супруги со второй заболевшей женщиной, которая тоже госпитализирована в КИМ. Эта женщина не наша родственница, ни ближняя, ни дальняя. Никто из нашей семьи с ней не знаком», - развеял он еще один слух.

На вопрос, имеются ли у больной осложнения в легких, Михаил Лисин подробно рассказал о ее самочувствии.

«Нет. Сейчас у супруги температура нормализовалась. Кашель остаточный, легкий. Лечащий врач хрипов в легких не прослушивает. В понедельник жене должны сделать КТ легких, и тогда картина будет полная», - написал он.

Лисин также опроверг сведения о том, что сам заболел. По его мнению, такое предположение связано с его отсутствием на сессии Заксобра, состоявшейся 27 марта.

«Друзья, я по-прежнему чувствую себя нормально. Кашля нет, горло не болит, температура в норме. Не был на сессии потому, что до сих пор мы с сыном на карантине. Сегодня утром в третий раз (напомню - два предыдущих анализа отрицательные) у меня и у сына взяли тесты. Думаю, результат будет завтра. Обещаю поделиться», - проинформировал он подписчиков, завершив пост словами: «Берегите себя и близких».

Ранее депутат рассказал, как начиналась болезнь жены, и сообщил о симптомах коронавируса.

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Источник — фото www.facebook.com/lisinmn
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Гость|28.03.2020 15:50|

Кто "отравил колодец"?

Гость|28.03.2020 15:51|

Сжечь обоих ведьм

Гость|28.03.2020 15:53|

И так жена депутата была первая больная от кого и где она цепанула этот вирус даже сам депутат не знает.

Но очевидно и это факт что после первой больной и уже готовящийся на выписку - появилось еще четверо. Вопрос кто же разносчик вируса в такой ситуации получается?

И сколько времени прошло после госпитализации жены депутата до обнаружения бабушки 77 годиков?

Гость|28.03.2020 16:00|

как же не знакома,Лисина попечитель этого хора. Вот вам и связь

Гость|28.03.2020 16:00|

Гость писал(a):

И так жена депутата была первая больная от кого и где она цепанула этот вирус даже сам депутат не знает.

Но очевидно и это факт что после первой больной и уже готовящийся на выписку - появилось еще четверо. Вопрос кто же разносчик вируса в такой ситуации получается?

И сколько времени прошло после госпитализации жены депутата до обнаружения бабушки 77 годиков?

Из Москвы ща такую заразу привезли детки.

Гость|28.03.2020 16:08|

Гость писал(a):

как же не знакома,Лисина попечитель этого хора. Вот вам и связь
ЕСЛИ МОЖНО,ТО ПОПОДРОБНЕЕ?

Гость|28.03.2020 16:14|

Когда в Пензе "развяжут" "Гордиев узел"??? Кругом один фейк... Стыдно!!!

Гость|28.03.2020 16:19|

Быдлоинформ снова обеляет этого брехуна. И жёнка его типа никуда не ездила, и старичелл по приезду не заразила. А откуда взялось? Да хер его знает, ветром надуло...

Гость|28.03.2020 16:21|

Гость писал(a):

как же не знакома,Лисина попечитель этого хора. Вот вам и связь
Да, тоже слыхал эту тему. Как ни вчём не бывало, ходила, дышала на всех итальянским вирусным душком

Гость|28.03.2020 16:24|

А что за хор-то?

Гость|28.03.2020 16:25|

Золотая прядь что ли называется хор.

Гость|28.03.2020 16:27|

Серебрянная прядь

Гость|28.03.2020 16:27|

Да говорят бабуля вела очень активный образ жизни ,тоже недавно вернулась из-за границы.

Гость|28.03.2020 16:31|

Не про заграницу,а вот про хор это правда. Лисина и Фейгина подружки

Гость|28.03.2020 16:31|

Гость писал(a):

И так жена депутата была первая больная от кого и где она цепанула этот вирус даже сам депутат не знает.

Но очевидно и это факт что после первой больной и уже готовящийся на выписку - появилось еще четверо. Вопрос кто же разносчик вируса в такой ситуации получается?

И сколько времени прошло после госпитализации жены депутата до обнаружения бабушки 77 годиков?

Может и не знает, но он точно не договаривает или сознательно не говорит правду. Откуда же она заразилась, если по его словам: В Италии не была, в Москве не была, нигде не была, но вирус из Европы воздушным потоком надуло?

Всё, больше никуда не избираться, фамилию мы запомнили.

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Имя: Гость
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