27.03.2020 | 09:13

В Пензе предприниматель отказался возвращать деньги за билеты на шоу. Представление отменили в связи с введением в регионе режима повышенной готовности.

Шоу для детей «Мегащенки + шоу любимых кукол» должно было состояться 22 марта в концертном зале библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Когда в связи с коронавирусом массовые мероприятия отменили, родители потребовали у ООО «Музкультторг» вернуть деньги.

Получив отказ, горожане пожаловались в региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве порекомендовали направить организатору мероприятия претензию, попросив его в добровольном порядке вернуть деньги.

Если это не окажет воздействия, сотрудники примут обращение с приложением копий билетов и оставленных без внимания претензий.

«Управление готово выступить в защиту нарушенных прав потребителей и обратиться в суд с групповым иском», - отметили в Роспотребнадзоре.

Также там добавили, что в сложившихся обстоятельствах покупатели имеют право вернуть стоимость билета на отмененные из-за пандемии шоу и спортивные мероприятия.

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