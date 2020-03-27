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Общество | В Пензе организатор отказался вернуть деньги за отмененное детское шоу

27.03.2020|09:13
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В Пензе предприниматель отказался возвращать деньги за билеты на шоу. Представление отменили в связи с введением в регионе режима повышенной готовности.

Шоу для детей «Мегащенки + шоу любимых кукол» должно было состояться 22 марта в концертном зале библиотеки имени М. Ю. Лермонтова. Когда в связи с коронавирусом массовые мероприятия отменили, родители потребовали у ООО «Музкультторг» вернуть деньги.

Получив отказ, горожане пожаловались в региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве порекомендовали направить организатору мероприятия претензию, попросив его в добровольном порядке вернуть деньги.

Если это не окажет воздействия, сотрудники примут обращение с приложением копий билетов и оставленных без внимания претензий.

«Управление готово выступить в защиту нарушенных прав потребителей и обратиться в суд с групповым иском», - отметили в Роспотребнадзоре.

Также там добавили, что в сложившихся обстоятельствах покупатели имеют право вернуть стоимость билета на отмененные из-за пандемии шоу и спортивные мероприятия.

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Гость|27.03.2020 09:24|

Что за название такое, "мегащенки"? Мегадаун его придумал?

Гость|27.03.2020 09:38|

Так вам и надо, любители ристалищ

Гость|27.03.2020 10:41|

Наш ККЦ тоже отменил концорт Волкова, а деньги отдавать не хочет. Типа это вы по интернету платили куда то, там и просите (а ТАМ вообще все отключено). Тем не менее платили то на сайте ККЦ, где нажимали на кнопку "купить билет" и мне похрену как они там деньги брали. Вот такие у нас мошенники везде. А как думаете, что делать? В ККЦ теперь больше ни ногой,пока эти мошенники там будут работать.

Имя: Гость
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