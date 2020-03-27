27.03.2020 | 17:20

Мужчина всячески препятствовал вывозу металлических труб с участка на Фестивальной улице в Бессоновке. Еще в феврале они были переданы ему как третьему лицу на ответственное хранение.

«На исполнении межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пензенской области находится сводное исполнительное производство о взыскании с организации денежных средств свыше 9 миллионов рублей. Ранее в ходе совершения исполнительных действий наложен арест на имущество должника, а именно металлические трубы», - сообщила начальник межрайонного отдела Вера Артемова.

В количестве 72 штук разного диаметра. По предварительной оценке, стоимость труб составляет 594 000 рублей. Мужчина же заявил, что это его имущество и расставаться с ним он не намерен. Но документы в итоге так и не показал.

Дело по факту установления права собственности находится в суде. Пока решение не принято.

Директор организации-должника, присутствовавший на исполнительных действиях, утверждал, что трубы - имущество его предприятия. Также он объяснил, какие взаимоотношения сложились с ответственный хранителем.

«Мы ему давали доверенность на выполнение извлекательных работ по утилизации мелиоративных труб на территории Спасского района. Работал целое лето и осенью, трубы вывез - полиция Спасского района этот факт зафиксировала. До сих пор мы не знали, куда он трубы вывез, пока не обнаружили, что он их складировал на эту территорию», - рассказал директор предприятия-должника.

Основанием для смены ответственного хранителя стало то обстоятельство, что трубы с участка исчезли. По подсчетам, не хватает пятидесяти. Оставшиеся вывозят на территорию предприятия-должника.

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