Сетевое издание|18+|Пятница|27 мар 2020|15:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  86.32  |  $  78.33

Общество | «Т Плюс» в Пензе готово к усиленному режиму работы в длинные выходные

27.03.2020|14:41
Печать

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер подписал приказ о работе компании во всех регионах присутствия в усиленном режиме на период длинных выходных.

Весь оперативный и аварийно-ремонтный персонал будет находиться на рабочих местах и выполнять свои обязанности в круглосуточном режиме. Это делается с целью продолжения бесперебойного тепло- и энергоснабжения потребителей в важный для страны и общества период.

Оперативный персонал обеспечивается антисептическими растворами и дополнительными средствами индивидуальной защиты. До сотрудников доведены все рекомендации по гигиене и профилактике. Проводится ежедневная дезинфекция всех помещений и служебного транспорта. На всех производственных площадках, в офисах и других локациях проводится ежедневная термометрия. Сотрудники с малейшими недомоганиями отстраняются от работы.

В режиме повышенной готовности работает энергооборудование и тепловые сети «Т Плюс» в Пензе. Ответственные по каждому подразделению обеспечат оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, подразделениями МЧС, органами местного самоуправления на случай нештатной ситуации. Горожане обеспечиваются теплом и горячей водой в строгом соответствии с утвержденными температурными графиками.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте