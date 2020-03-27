27.03.2020 | 14:41

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер подписал приказ о работе компании во всех регионах присутствия в усиленном режиме на период длинных выходных.

Весь оперативный и аварийно-ремонтный персонал будет находиться на рабочих местах и выполнять свои обязанности в круглосуточном режиме. Это делается с целью продолжения бесперебойного тепло- и энергоснабжения потребителей в важный для страны и общества период.

Оперативный персонал обеспечивается антисептическими растворами и дополнительными средствами индивидуальной защиты. До сотрудников доведены все рекомендации по гигиене и профилактике. Проводится ежедневная дезинфекция всех помещений и служебного транспорта. На всех производственных площадках, в офисах и других локациях проводится ежедневная термометрия. Сотрудники с малейшими недомоганиями отстраняются от работы.

В режиме повышенной готовности работает энергооборудование и тепловые сети «Т Плюс» в Пензе. Ответственные по каждому подразделению обеспечат оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, подразделениями МЧС, органами местного самоуправления на случай нештатной ситуации. Горожане обеспечиваются теплом и горячей водой в строгом соответствии с утвержденными температурными графиками.

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