27.03.2020 | 18:52

Пензенская область примет участие во всероссийской акции «Сад памяти - сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако сроки ее проведения в регионе пока под вопросом из-за мер по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Изначально планировалось, что 14 апреля сотни волонтеров, ветераны, активисты, представители власти и общественных организаций выйдут на посадку деревьев. Центральной площадкой был избран микрорайон Заря. Там должны укоренить 25 000 сосен, сосен, каштанов, ясеней и дубов.

«Нашей задачей является сопровождение самой акции и информирование граждан о ее проведении, то есть месте и времени высадки. Целью акции является посадить 27 миллионов саженцев на территории всей России», - сообщила представитель общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Белан.

«Сад памяти - сад жизни» стал одним из главных вопросов на заседании общественного совета при Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, которое является одним из организаторов мероприятия.

Посадка огромного количества деревьев потребует участия многих горожан, но пока на территории региона запрещено проведение массовых акций.

«Вопрос о переносе частично рассматривается. Возможно, будем сдвигать - перенос даты, возможно, будет. И такой вариант, что на осень, мы не исключаем, потому что сроки посадки агротехнически очень сжаты. Будем смотреть, какая будет обстановка, и из этого исходить», - пояснил начальник отдела Минлесхоза Пензенской области Сергей Никулин.

В любом случае, независимо от даты, и в Заре, и в других точках города (их 76) деревья в рамках акции будут посажены.

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