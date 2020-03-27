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Общество | Организатор опроверг данные об отмене детского шоу в Пензе

27.03.2020|15:26
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В пятницу, 27 марта, организатор шоу «Мегащенки + шоу любимых кукол» опроверг информацию об отмене мероприятия, опубликованную ранее на портале PenzaInform.ru.

Со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщалось, что массовое мероприятие, которое должно было пройти 22 марта в библиотеке имени Лермонтова, не состоится в связи с пандемией и родители потребовали у ООО «Музкультторг» вернуть деньги.

Однако, как оказалось, шоу никто не отменял. Согласно предписанию, выданному директором библиотеки Мариной Осиповой «Музкультторгу» еще 16 марта, представление перенесено на 26 апреля с сохранением билетов.

Из документа следует, что вины организатора в переносе мероприятия нет, это произошло в связи с введением на территории области режима повышенной готовности, в рамках которого запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

«На обратной стороне билета размещены условия. Так, согласно пункту 3, «посещение мероприятия является риском, который принимает на себя владелец билета», согласно пункту 10, «билет подлежит возврату только в случае отмены мероприятия», - уточнил организатор.

Он попросил пензенцев, которые приобрели билеты, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, пояснил, что полностью оплатил аренду помещения на 22 марта (есть чек), но шоу не состоялось по независящим от него обстоятельствам.

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Гость|27.03.2020 16:28|

Пункт 10 противоречит законодательству. Может, дата переноса меня не устраивает. Может, я буду в этот день загорать в Италии. Авиабилет купил.

Имя: Гость
Комментарий:

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