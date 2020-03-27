27.03.2020 | 11:52

В пятницу, 27 марта, на очередной сессии городской думы глава администрации Пензы Андрей Лузгин, который входит в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, сообщил принятое накануне решение о продолжении работы детсадов во время нерабочей недели.

Он уточнил, что есть рекомендация от Министерства просвещения закрыть все дошкольные учреждения. Работающим гражданам с детьми предложено объединиться и самоорганизоваться: к примеру, из пяти таких сотрудников один отпрашивается и сидит с дочерьми и сыновьями коллег.

Пензенскому штабу такой вариант не понравился, решение о продолжении работы детсадов оказалось более логичным.

Андрей Лузгин уточнил, что в последние дни численность детей в садах и так снизилась, сейчас учреждения посещают только 40% дошколят. Предполагается, что во время нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля в садиках будет около 20% малышей.

«С нашей точки зрения, это безопаснее, чем оставлять детей с чужими родителями в группах по пять человек», - уточнил Андрей Лузгин, подчеркнув, что решение было принято 26 марта и в текущих условиях может измениться.

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