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Общество | Андрей Лузгин озвучил решение о продолжении работы детсадов в Пензе

27.03.2020|11:52
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В пятницу, 27 марта, на очередной сессии городской думы глава администрации Пензы Андрей Лузгин, который входит в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, сообщил принятое накануне решение о продолжении работы детсадов во время нерабочей недели.

Он уточнил, что есть рекомендация от Министерства просвещения закрыть все дошкольные учреждения. Работающим гражданам с детьми предложено объединиться и самоорганизоваться: к примеру, из пяти таких сотрудников один отпрашивается и сидит с дочерьми и сыновьями коллег.

Пензенскому штабу такой вариант не понравился, решение о продолжении работы детсадов оказалось более логичным.

Андрей Лузгин уточнил, что в последние дни численность детей в садах и так снизилась, сейчас учреждения посещают только 40% дошколят. Предполагается, что во время нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля в садиках будет около 20% малышей.

«С нашей точки зрения, это безопаснее, чем оставлять детей с чужими родителями в группах по пять человек», - уточнил Андрей Лузгин, подчеркнув, что решение было принято 26 марта и в текущих условиях может измениться.

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Гость|27.03.2020 12:15|

С утра в саду сказали, что они следующую неделю не работают

Гость|27.03.2020 12:26|

А субботник когда?

Гость|27.03.2020 12:32|

Если заболеет за эту неделю хоть один сотрудник из детского сада - контактными будут все дети, сотрудники и члены их семей. Это целесообразно?

Гость|27.03.2020 12:41|

Дураки что ли!!! Сидеть всем дома Сказали

Гость|27.03.2020 12:41|

Работники садов не люди что ли????

Гость|27.03.2020 12:42|

Вообще идиоты не понимают всю серьезность происходящего! Кто Лузгина в штаб то посадил, если такие абсурдные решения принимает?!

Гость|27.03.2020 12:43|

а как собирать по 5 человек детей своих коллег из разных районов города

Гость|27.03.2020 12:45|

Такой бардак...Что за полумеры..?Посмотрите,что в Италии происходит..

Гость|27.03.2020 12:46|

Лузгин, по всей видимости, или у тебя нет детей, или они не ходят в детсад!!!! Не понимаю, чем провинились работники сада!!!!!

Гость|27.03.2020 12:52|

Президент же подписал указ о нерабочей неделе. Что за отношение на местах несерьёзное, нехорошо.

Гость|27.03.2020 12:55|

Надо написать на открытую линию Путина, что у нас нарушают его постановление!!!!

Гость|27.03.2020 12:58|

Президент РФ дал указ - СИДЕТЬ Дома, а работать будут все.

Гость|27.03.2020 12:58|

На новый год 10 дней отдыхали и все нашли куда детей пристроить....и продавцы и сотрудники аптек и банков. А сейчас детей некуда деть! Дурдом! Для пензы указ не указ!

Гость|27.03.2020 12:58|

Правильное решение, родители работают- ребенка с кем оставлять?

Гость|27.03.2020 13:02|

Гость писал(a):

Правильное решение, родители работают- ребенка с кем оставлять?
если родитель не дай бог заразится и попадет в больницу на 2 недели....не возникает вопрос: С кем ребенка оставлять? А заразный родитель может и других людей еще заразить! так что подумайте!

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Имя: Гость
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