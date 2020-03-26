26.03.2020 | 15:55

В четвертом квартале 2019 года в компании «Мегафон» увеличились все ключевые финансовые показатели.

Так, выручка возросла на 5,4% и составила 93,2 млрд рублей, сервисная выручка - на 1,3% - 80,4 млрд. Выручка от продаж оборудования и аксессуаров увеличилась на 41,5%, до 12,8 млрд. Показатель OIBDA вырос на 39,8%, до 38,5 млрд, рентабельность OIBDA составила 41,3%. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 78,5%, до 2 млрд, чистый долг сократился на 8,5%, до 320,4 млрд рублей.

В Пензенской области «МегаФон» по итогам 2019 года сохраняет технологическое лидерство по скорости мобильного интернета, по данным сервиса Speedtest Ookla.

Благодаря работам, проведенным на существующей сети, и строительству новых базовых станций, в регионе расширено покрытие, увеличена емкость и скорость передачи данных. Особое внимание уделялось развитию региональной инфраструктуры.

В 2019 году было построено и запущено в эксплуатацию более 30 базовых станций в районах области. Технологии высокоскоростной передачи данных 4G, позволяющие комфортно пользоваться всеми сервисами для обучения, работы и отдыха, доступны во всех районных центрах.

Кроме того, «МегаФон» обеспечил покрытие города Пензы сетью стандарта NB-IoT, на базе которой планирует развивать узкополосный интернет вещей. Стандарт обеспечивает работу сотен тысяч устройств с SIM-картами, используемых в системах управления оборудованием: датчиках ЖКХ и городского освещения, модулях, установленных на транспорте и т. д.

«Основные ожидания по развитию цифровой среды в России связаны с появлением в стране стандарта связи пятого поколения. Ключевые игроки рынка синхронизируют усилия для развития технологий - в декабре операторы договорились о создании совместного предприятия для подготовки к запуску 5G в стране. Мы рассчитываем, что совместная работа по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения позволит предложить рынку новые возможности 5G», - заявил генеральный директор компании Геворк Вермишян.

По его словам, предложения «МегаФона» для корпоративного бизнеса не ограничиваются услугами связи. Разрабатываются продукты на базе искусственного интеллекта, позволяющие упростить бизнес-процессы.

Кроме того, «МегаФон» продолжает развивать партнерство с крупными компаниями, позволяющее укрепить позиции в области цифровых технологий. В начале четвертого квартала завершилось формирование совместного предприятия «МегаФона» с РФПИ, AlibabaGroup и Mail.ru Group. В ноябре «МегаФон» стал первым оператором, запустившим в рамках AliExpress Россия интернет-магазин на ресурсе Tmall.

«Мы положительно оцениваем результаты четвертого квартала - как и года в целом - и видим, что финансовые показатели подтверждают актуальность выбранного направления развития компании.

Начало 2020 года для бизнеса оказалось нетипичным. И наши абоненты, и бизнес оказались в ситуации неопределенности в связи с ограничениями, вызванными эпидемиологической ситуацией в стране. Мы принимаем все меры для того, чтобы наши сотрудники и клиенты максимально комфортно прошли этот период. Пользователям предоставлен целый ряд льготных продуктов и услуг, чтобы помочь им справиться с вынужденными изменениями в образе жизни», - заключил Геворк Вермишян.