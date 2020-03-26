26.03.2020 | 18:10

Несколько часов длилось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. И вот какие результаты для Пензенской области на 26 марта: больных с подтвержденной формой коронавируса - 2 человека, с первично положительным результатом - 3 (это люди, контактировавшие со второй пациенткой, женщины 59, 70 и 77 лет).

Эта информация в открытом доступе, размещена на сайте правительства области. Формулировка «с первично положительным результатом» означает, что в Пензе в лаборатории тесты показали наличие коронавируса.

«Анализ материала начинается с пробоподготовки, то есть выделения РНК. Коронавирус - это РНК-содержащий вирус, поэтому мы должны получить его на первом этапе из того материала, который мы берем в работу, а дальше этот материал переводится в ДНК. Далее с помощью тест-систем мы анализируем данную ДНК, относится ли она к возбудителю коронавируса или нет», - сообщила биолог лаборатории особо опасных инфекций Анна Константинова.

А уже для подтверждения диагноза «коронавирус» анализы направляются в референс-центр в Новосибирск.

В городе на Суре на самоизоляции находятся все прибывающие из заграницы, а также соседи по подъезду второй пациентки. Всего под наблюдением специалистов 1 394 человека.

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