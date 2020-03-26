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Общество | Пензячка не смогла оформить на себя машину бывшего мужа

26.03.2020|12:05
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Жительница Пензенского района не смогла зарегистрировать на себя автомобиль, который достался ей после развода с мужем.

Супруги разошлись, а 19 марта 2019 года заключили мировое соглашение о разделе совместно нажитого имущества, по которому женщине переходил автомобиль, ранее принадлежавший мужу.

В июне новая собственница машины обратилась в МРЭО ГИБДД с заявлением о регистрации транспортного средства, но получила отказ. Выяснилось, что 1 марта 2019 года пристав наложил запрет на регистрационные действия с автомобилем. Поводом послужило то, что бывший владелец имеет долг по уплате налогов и штрафов.

Женщина посчитала отказ незаконным, поскольку теперь автомобиль принадлежит ей, а не должнику, и обратилась с иском в суд.

Служители Фемиды внимательно ознакомились с материалами дела и установили, что взыскателями по исполнительному производству в отношении бывшего мужа автовладелицы являются ИФНС России по всем районам Пензы, а также региональное управление по вопросам миграции УМВД России, региональное отделение фонда соцстрахования и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Пензенской области.

«Поскольку постановление пристава-исполнителя не отменено, а услуга по регистрации транспортных средств не предоставляется в случае запретов и ограничений на совершение регистрационных действий, решением суда заявление женщины о признании незаконным отказа в регистрации оставлено без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

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