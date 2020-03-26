26.03.2020 | 16:32

Стало известно, какие улицы Пензы будут ремонтироваться в 2020 году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Список опубликовала администрация областного центра.

Общая протяженность отремонтированных участков составит 57,5 км, площадь ремонта проезжей части - 714 тыс. 197 кв. м, тротуаров - 64 тыс. 244,8 кв. м.

В перечень вошли как крупные автомагистрали (улицы Окружная и ее дорога-дублер, Терновского, Баумана, Луначарского, проспект Строителей), так и дороги с не очень оживленным движением.

В частности, будут отремонтированы улица Карпинского от дублера Окружной до Леваневского, съезд на нее с 8 Марта и дорога от нее до Кольцова.

В центре Пензы отремонтируют улицу Карла Маркса от Кирова до Володарского и Володарского от Максима Горького до Пушкина, Суворова от Плеханова до Кулакова, а также улицы Герцена и Толстого.

На Западной Поляне заасфальтируют малозагруженную часть улицы Ленинградской - от дома № 11 до Мира, 9, улицу Пацаева и дорогу, соединяющую Мира и Попова и проходящую мимо школы № 30.

В Арбекове отремонтирую улицы Рахманинова и Лядова. Также будет отремонтирован проезд под путепроводом на проспекте Строителей от «Коллажа» до «Ленты».

Также в перечне улицы Гагарина, Циолковского, Аустрина, Насосная и транспортная развязка на проспекте Победы в районе Безымянного ручья.

Грейдеры и асфальтоукладчики придут и в частный сектор в разных районах Пензы: на улицы Угловую, Ставского, Боевая Гора, Тельмана, в 1-й проезд Яблочкова, Мотоциклетный проезд, на Тульскую, Кустодиева, Брестскую, Академика Сахарова, Чиликанова, Айвазовского, Перспективную, Фадеева, Островную, Виражную, Достоевского, в 1-й и 3-й Активные проезды, Орджоникидзе, Расковой, Чапаева, Буровую, Колхозную, Хользунова, Ломоносова, Касаткина, Коннозаводскую, Пилотную, в проезды Бунина, 2-й Проезжий и 4-й Калужский и на Кордон Студеный.

«В итоге планируется порядка 66% городских дорог довести до соответствия нормативам», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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