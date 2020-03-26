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Общество | Названы улицы Пензы, которые в 2020-м станут безопасными и качественными

26.03.2020|16:32
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Стало известно, какие улицы Пензы будут ремонтироваться в 2020 году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Список опубликовала администрация областного центра.

Общая протяженность отремонтированных участков составит 57,5 км, площадь ремонта проезжей части - 714 тыс. 197 кв. м, тротуаров - 64 тыс. 244,8 кв. м.

В перечень вошли как крупные автомагистрали (улицы Окружная и ее дорога-дублер, Терновского, Баумана, Луначарского, проспект Строителей), так и дороги с не очень оживленным движением.

В частности, будут отремонтированы улица Карпинского от дублера Окружной до Леваневского, съезд на нее с 8 Марта и дорога от нее до Кольцова.

В центре Пензы отремонтируют улицу Карла Маркса от Кирова до Володарского и Володарского от Максима Горького до Пушкина, Суворова от Плеханова до Кулакова, а также улицы Герцена и Толстого.

На Западной Поляне заасфальтируют малозагруженную часть улицы Ленинградской - от дома № 11 до Мира, 9, улицу Пацаева и дорогу, соединяющую Мира и Попова и проходящую мимо школы № 30.

В Арбекове отремонтирую улицы Рахманинова и Лядова. Также будет отремонтирован проезд под путепроводом на проспекте Строителей от «Коллажа» до «Ленты».

Также в перечне улицы Гагарина, Циолковского, Аустрина, Насосная и транспортная развязка на проспекте Победы в районе Безымянного ручья.

Грейдеры и асфальтоукладчики придут и в частный сектор в разных районах Пензы: на улицы Угловую, Ставского, Боевая Гора, Тельмана, в 1-й проезд Яблочкова, Мотоциклетный проезд, на Тульскую, Кустодиева, Брестскую, Академика Сахарова, Чиликанова, Айвазовского, Перспективную, Фадеева, Островную, Виражную, Достоевского, в 1-й и 3-й Активные проезды, Орджоникидзе, Расковой, Чапаева, Буровую, Колхозную, Хользунова, Ломоносова, Касаткина, Коннозаводскую, Пилотную, в проезды Бунина, 2-й Проезжий и 4-й Калужский и на Кордон Студеный.

«В итоге планируется порядка 66% городских дорог довести до соответствия нормативам», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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Гость|26.03.2020 16:48|

Прям спим и видим - безопасная и качественная Пенза. Продолжайте вещать, только прям 5 секунд подождите, мы лапшу с ушей скинем.

Гость|26.03.2020 16:53|

Уже было такое, результат мы все увидели

Гость|26.03.2020 16:54|

Гость писал(a):

Уже было такое, результат мы все увидели
Чо и прям виллу на Лазурном берегу видели с виноградниками?

Гость|26.03.2020 16:58|

да они все становятся качественные и безопасные для приезда комиссии, а как только начинаются заморозки, все эти дороги опять возвращаются как были все эти годы, и каждый год история повторяется)))) сколько можно??????

Гость|26.03.2020 17:12|

в заре будут чтоль догору делать?

Гость|26.03.2020 17:14|

Это ж сколько новых бордюров нужно произвести известному всем заводику!

Гость|26.03.2020 17:25|

Снова асфальт утечет,вместе с миллионами нашими,только остается мечтать об островках безопасности,сухих пешеходных переходах и ливневой канализации,не ухоженная Пенза стыдно

Гость|26.03.2020 17:30|

ул.Чаадаева в хлам. И её судя по этому списку никто в 2020 ремонтировать не собирается. Одни обещалки. Ну что-же. Раз к нам такое отношение власти и мы ответим этим-же.

Гость|26.03.2020 17:57|

Гость писал(a):

ул.Чаадаева в хлам
Ты ещё хлам в 2011 не видал там, недовольный.

Гость|26.03.2020 17:57|

Гость писал(a):

Снова асфальт утечет,вместе с миллионами нашими,
Вашими?

Имя: Гость
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