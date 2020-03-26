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Общество | Клиенты «ТНС энерго Пенза» могут найти ответ на вопрос на сайте компании

26.03.2020|16:31
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Официальный сайт гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» является современным удобным инструментом для клиентов компании.

Помимо широкого функционала, включающего возможности оплаты, передачи показаний, подключения дистанционных сервисов, потребители могут воспользоваться базой знаний, представленной на портале.

Актуальную информацию с разъяснениями наиболее часто встречающихся у клиентов ситуаций можно найти, если перейти на главной странице сайта ООО «ТНС энерго Пенза» в раздел «Информация/Часто задаваемые вопросы».

В указанной рубрике собраны развернутые и понятные ответы по различным темам: расчеты и оплата, передача и корректировка показаний, установка и замена приборов учета, перечни необходимых документов, подключение и использование электронных сервисов.

Информация, содержащаяся в разделе, регулярно обновляется и дополняется в соответствии с запросами потребителей, а также изменениями, происходящими в законодательстве.

Для клиентов, не нашедших ответ на интересующий их вопрос, на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии действует удобная форма обратной связи. С ее помощью можно задать вопрос специалисту энергосбытовой компании и получить разъяснения на электронный почтовый адрес.

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