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Общество | Губернатор осмотрел строящийся дом для переселенцев на ул. Беляева

26.03.2020|17:35
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К ноябрю 2020-го пензенцы, переезжающие из ветхого и аварийного жилья, отпразднуют новоселье на улице Беляева. Там полным ходом идет строительство нового многоэтажного дома на 252 квартиры: рабочие забивают сваи, армируют и бетонируют перекрытия, колонны и стены.

«У нас нет сомнений в том, что все будет построено в графике. Все службы задействованы. Была проделана большая работа по выносу сетей, здесь очень много сетей было», - сообщил руководитель строительной компании Марат Акчурин.

Всего в квадрате улиц Беляева - Литейная - Ударная - Воровского возводят два здания для переселенцев из аварийного жилья. В ходе рабочей поездки объекты осмотрел губернатор. Иван Белозерцев прежде всего обратил внимание застройщиков на качество исполняемых работ.

«Чтобы у нас не получилось, как в Заре: зашли на скорую руку быстрее-быстрее, а потом люди страдают. Потом еще и ищем этих нечестных подрядчиков, которые обанкротились. Такого допускать нельзя, это преступно халатно», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона также попросил застройщика по возможности увеличить количество рабочих и постараться ввести здание в эксплуатацию раньше запланированного срока. Также подрядчику рекомендовано обратить особое внимание на благоустройство территории у жилого дома. Кроме переселенцев, квартиры там получат и 27 сирот.

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Гость|26.03.2020 18:56|

Ура!,скорей бы уж....

Гость|26.03.2020 19:00|

Как поправдашний,ток его никто в серьез не воспринимает все ржут!

Гость|26.03.2020 19:27|

кто смотрел сегодня новости рентв там домишко показывали на ул.лазо 4 а и ваню вспоминали

Имя: Гость
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