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Общество | В Кузнецке в связи с коронавирусом врачи взяли под наблюдение 19 детей

25.03.2020|14:12
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В среду, 25 марта, в мэрии Кузнецка обсудили меры по предотвращению заноса и распространения опасного вируса COVID-19.

Как доложил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Александр Климов, на данный момент из-за рубежа в Кузнецк прибыли 245 человек, 147 из них являются местными жителями.

Всех приезжих поместили на карантин. Сейчас он закончился у 72 кузнечан. 72 жителя города пока остаются в самоизоляции под наблюдением медиков, в том числе 19 детей, а трое проходят лечение в стационаре.

«Случаев заболевания коронавирусной инфекцией по результатам обследования не выявлено», - добавили в пресс-службе мэрии.

В настоящий момент в областном центре на лечении от коронавируса находятся две пензячки: супруга депутата Заксобра Михаила Лисина и 77-летняя пенсионерка. Состояние первой пациентки улучшилось, врачи готовят ее к выписке. У второй диагностировали нетяжелую пневмонию.

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Гость|25.03.2020 14:35|

"....из-за рубежа в Кузнецк прибыли 245 человек, 147 из них являются жителями Кузнецка",,,,могут себе позволить!!

Гость|25.03.2020 14:38|

Забыли про Кузнецк, Ломов тоже закашмарить надо, земетчино, пачелму..

Гость|25.03.2020 15:09|

Закашмарить надо правительство и думу, нечего шастать на работу, пусть на удалёнке работают по скайпу.

Гость|25.03.2020 15:14|

И БЕСПЛАТНО!

Гость|25.03.2020 15:18|

Гость писал(a):

Закашмарить надо правительство и думу, нечего шастать на работу, пусть на удалёнке работают по скайпу.
Это принесёт им моральные страдание и оплату нужно будет им увеличивать в несколько раз.

Гость|25.03.2020 15:27|

Надо просто в конституцию занести изменение, что каждый житель страны должен переболеть этим вирусом и этот вирус во благо

Гость|25.03.2020 15:35|

А в Каменке нет приехавших из-за границы7 Почему молчат7 И когда закроют гадюшник под названием Пиццерия.в котором до двух ночи пьянь орет.Где же наши власти7

Гость|25.03.2020 15:53|

В Каменке ишо танец Животам в админе не осудили на 23 февраля...

Имя: Гость
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