25.03.2020 | 14:12

В среду, 25 марта, в мэрии Кузнецка обсудили меры по предотвращению заноса и распространения опасного вируса COVID-19.

Как доложил начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Александр Климов, на данный момент из-за рубежа в Кузнецк прибыли 245 человек, 147 из них являются местными жителями.

Всех приезжих поместили на карантин. Сейчас он закончился у 72 кузнечан. 72 жителя города пока остаются в самоизоляции под наблюдением медиков, в том числе 19 детей, а трое проходят лечение в стационаре.

«Случаев заболевания коронавирусной инфекцией по результатам обследования не выявлено», - добавили в пресс-службе мэрии.

В настоящий момент в областном центре на лечении от коронавируса находятся две пензячки: супруга депутата Заксобра Михаила Лисина и 77-летняя пенсионерка. Состояние первой пациентки улучшилось, врачи готовят ее к выписке. У второй диагностировали нетяжелую пневмонию.

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