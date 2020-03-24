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Общество | УФАС по Пензенской области просит указывать в жалобах адреса магазинов

24.03.2020|17:24
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Телефон горячей линии управления Федеральной антимонопольной службы по региону пензенцы знают и сообщают специалистам об изменениях стоимости социально значимых продуктов. Вся поступающая от населения информация проверяется. Промежуточные результаты мониторинга озвучила руководитель ведомства.

«Сахар (нами зафиксированы цены) - 32,90, это максимальная цена. Но есть цена и 24,50, и 25, и 28, и 27, и так далее - в различных сетях. Пока мы эту информацию собираем, направляем в центральный аппарат и ждем дальнейших указаний. Если будет указание выявлять нарушения антимонопольного законодательства, мы, безусловно, будем выполнять данное поручение», - сообщила руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

Рассказывают жители не только о хлебе насущном, но и о дезинфицирующих средствах, медицинских масках.

«Чтобы мы отреагировали, обращение должно содержать информацию именно о торговой сети, с указанием ее адреса, наименования и так далее. Пока в обращениях мы видим исключительно эмоции. Но понятно, что граждан это беспокоит», - отметила Елена Демидова.

Во время действия режима повышенной готовности прием граждан в управлении пока не проводится. Обращение можно отправить в письменном виде, по электронной почте. Также горячая телефонная линия работает и в центральном аппарате ФАС России.

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Гость|24.03.2020 18:43|

А сами сотрудники УФАС работать не пробовали? Авось что-нибудь получится?

Имя: Гость
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