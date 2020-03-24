24.03.2020 | 08:24

Депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин, чья супруга стала первой и пока единственной (по данным на понедельник, 23 марта) в регионе инфицированной коронавирусом, продолжает рассказывать о том, как протекала ее болезнь.

На личной странице в Facebook он ответил на несколько вопросов, поступивших от интернет-пользователей.

«Сначала, когда она только затемпературила, пришел кашель и он был легкий, неглубокий - типа покашливаний. Уже затем, когда температура усилилась, кашель стал чаще и становился все более глубоким. Далее она стала закашливаться. Все это время кашель был сухим», - рассказал депутат.

На вопрос, наблюдались ли у жены сопли, чихание и заложенность носа, он ответил, что эти обычные признаки простуды были выражены очень слабо.

«Если у вас или у кого-то из близких поднялась температура и появился сухой кашель, сразу вызывайте врача на дом», - посоветовал Лисин.

Он также рассказал, что анализ на коронавирус был взят у супруги уже после госпитализации в центр спецвидов медицинской помощи. С недавнего времени там тестируют всех, кто поступил с признаками пневмонии.

«Очень многие спрашивают, нашли ли того, от кого она заразилась. Говорю правду - я не знаю. В этом вопросе я доверяю информации Роспотребнадзора. Дополнительно скажу вам, что у людей, контактировавших с супругой, сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы. Результаты у всех прошедших тестирование отрицательные», - подчеркнул депутат.

Ранее депутат рассказал, как начиналась болезнь супруги, и сообщил, что в последний раз она была за границей полгода назад, а с декабря вообще не выезжала из города.

О том, что в Пензенской области первый пациент госпитализирован с подозрением на коронавирус, стало известно 15 марта. Позднее диагноз подтвердился. 23 марта министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин заявил, что состояние пациентки стабилизировано, имеется значительная тенденция к улучшению. В ближайшее время она будет выписана из стационара.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.