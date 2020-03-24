Сетевое издание|18+|Вторник|24 мар 2020|09:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Ясно |
  89.04  |  $  82.78

Общество | Михаил Лисин подробно рассказал о симптомах коронавируса у жены

24.03.2020|08:24
Печать

Депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин, чья супруга стала первой и пока единственной (по данным на понедельник, 23 марта) в регионе инфицированной коронавирусом, продолжает рассказывать о том, как протекала ее болезнь.

На личной странице в Facebook он ответил на несколько вопросов, поступивших от интернет-пользователей.

«Сначала, когда она только затемпературила, пришел кашель и он был легкий, неглубокий - типа покашливаний. Уже затем, когда температура усилилась, кашель стал чаще и становился все более глубоким. Далее она стала закашливаться. Все это время кашель был сухим», - рассказал депутат.

На вопрос, наблюдались ли у жены сопли, чихание и заложенность носа, он ответил, что эти обычные признаки простуды были выражены очень слабо.

«Если у вас или у кого-то из близких поднялась температура и появился сухой кашель, сразу вызывайте врача на дом», - посоветовал Лисин.

Он также рассказал, что анализ на коронавирус был взят у супруги уже после госпитализации в центр спецвидов медицинской помощи. С недавнего времени там тестируют всех, кто поступил с признаками пневмонии.

«Очень многие спрашивают, нашли ли того, от кого она заразилась. Говорю правду - я не знаю. В этом вопросе я доверяю информации Роспотребнадзора. Дополнительно скажу вам, что у людей, контактировавших с супругой, сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы. Результаты у всех прошедших тестирование отрицательные», - подчеркнул депутат.

Ранее депутат рассказал, как начиналась болезнь супруги, и сообщил, что в последний раз она была за границей полгода назад, а с декабря вообще не выезжала из города.

О том, что в Пензенской области первый пациент госпитализирован с подозрением на коронавирус, стало известно 15 марта. Позднее диагноз подтвердился. 23 марта министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин заявил, что состояние пациентки стабилизировано, имеется значительная тенденция к улучшению. В ближайшее время она будет выписана из стационара.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|24.03.2020 08:29|

penzainform.ru писал(a):

Очень многие спрашивают нашли ли того, от кого она заразилась. Говорю правду – я не знаю. В этом вопросе я доверяю информации Роспотребнадзора.
К сожалению, Италия не поднадзорна Роспотребнадзору...

Гость|24.03.2020 08:31|

К ЧЕМУ ЭТА КЛОУНАДА?

Гость|24.03.2020 08:31|

Что опять с самого утра продолжение сериала "Санта Барбара"

Гость|24.03.2020 08:34|

А я вчера слышала ещё у двоих выявили, одна из которых умерла.

Гость|24.03.2020 08:39|

penzainform.ru писал(a):

На вопрос, наблюдались ли у жены сопли
Сопли!!!!

Грамотеи с 11 канала!!!!

Вообще то это НАСМОРК называется!!

Гость|24.03.2020 08:44|

Гость писал(a):

Вообще то это НАСМОРК называется!!
Потом пойдёт ХАРКОТИНА,а у читающих БЛЮВОТИНА...

Гость|24.03.2020 08:45|

ВИРУС ПРИШЕЛ ИЗ ЧУЖОЙ СТРАНЫ- ДУРАКУ ЯСНО.

Гость|24.03.2020 09:03|

На вопрос, наблюдались ли у жены сопли

Сопли!!!!

Грамотеи с 11 канала!!!!

Вообще то это НАСМОРК называется!!

Это называется РИНОРЕЯ !!!

Гость|24.03.2020 09:13|

Уважаемый Губернатор!

Вы обещали строительство крематория в 2020 году,но воз и ныне там.Эпидемиологическая ситуация показывает Вам,что крематорий необходим городу. Мы закапываем в землю умерших от многих инфекционных заболеваний, некоторые вирусы могут жить тывячилетиями(туберкулёзная палочка из Египетских пирамид активна). По существующиму ныне законодательству в России разрешены родственные захоронения и это может способствовать распространению болезней. Кремирование умерших от инфекционных заболеваний снимет многие проблемы. Подумайте и посчитайте,КРЕМАТОРИЙ нужен городу.

Гость|24.03.2020 09:15|

Гость писал(a):

ура опять в Италию
Не завидуй!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте