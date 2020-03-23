23.03.2020 | 09:37

В Пензенской области за минувшие сутки, 22 марта, не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции.

Это следует из доклада главы регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, зачитанного во время оперативного совещания в правительстве утром в понедельник, 23 марта.

По словам чиновника, в Пензенской области «на сегодняшний день зарегистрирован один случай» коронавирусной инфекции.

Как уточнил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, в настоящее время состояние пациентки стабилизировано, имеется значительная тенденция к улучшению. В ближайшее время она будет выписана из стационара.

С заболевшей - супругой депутата регионального Законодательного собрания Михаила Лисина - контактировали 244 человека, в том числе один ребенок - ее сын. Они пока остаются под наблюдением.

Кроме того, под контролем находятся люди, прибывающие в область из-за рубежа, - 231 человек.

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