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Общество | В Пензенской области не выявили новых случаев коронавируса

23.03.2020|09:37
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В Пензенской области за минувшие сутки, 22 марта, не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции.

Это следует из доклада главы регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, зачитанного во время оперативного совещания в правительстве утром в понедельник, 23 марта.

По словам чиновника, в Пензенской области «на сегодняшний день зарегистрирован один случай» коронавирусной инфекции.

Как уточнил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, в настоящее время состояние пациентки стабилизировано, имеется значительная тенденция к улучшению. В ближайшее время она будет выписана из стационара.

С заболевшей - супругой депутата регионального Законодательного собрания Михаила Лисина - контактировали 244 человека, в том числе один ребенок - ее сын. Они пока остаются под наблюдением.

Кроме того, под контролем находятся люди, прибывающие в область из-за рубежа, - 231 человек.

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Гость|23.03.2020 09:52|

В Пензенской области не зарегистрировали новых случаев коронавируса.А их точно нет?

Гость|23.03.2020 09:52|

penzainform.ru писал(a):

В ближайшее время она будет выписана из стационара.
В какое ближайшее? Минимум 21 при пневмонии нужно лежать, а с таким опасным вирусом все 40.

Гость|23.03.2020 09:57|

конец дутой эпидэмии. кому надо было,бабки снял,можно расслабиться

Гость|23.03.2020 10:11|

Поэтому не менее 75..85% аппаратов ИВЛ, из имеющихся в области, должны быть направлены в Москву, т.к. там фиксируется наибольшее количество заболевших.

Имя: Гость
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