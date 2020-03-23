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Общество | Мэр Пензы после критики губернатора назначил общегородской субботник

23.03.2020|15:36
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При благоприятных погодных условиях общегородской субботник в Пензе проведут в ближайшие выходные. Такое распоряжение сделал глава администрации Андрей Лузгин в понедельник, 23 марта, после критики губернатора.

На утренней планерке Иван Белозерцев в очередной раз упрекнул мэра областного центра в недостаточной работе по благоустройству.

«Бардака очень много, мусора много, вдоль дороги никто не убирает. Людей я не вижу, пылесос один, пара групп работает по городу в выходные, а ведь это самое удобное время. Сидите размышляете в здании администрации, о высших материях рассуждаете», - высказался глава региона.

По итогам планерки Андрей Лузгин распорядился на субботнике, помимо уборки мусора, привести в порядок световые опоры, остановочные павильоны, а также ограждения, находящиеся на красных линиях.

«Главам районов Пензы поручено провести работу с руководителями предприятий и организаций по вопросу наведения чистоты на своих участках», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

16 марта в областном центре стартовал месячник по благоустройству, в рамках которого ликвидируют свалки, убирают мусор, песок и пыль с дорог.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|23.03.2020 15:49|

Везде карантин, а у нас субботник

Гость|23.03.2020 15:50|

После сегодняшнего провала по уборке снега он должен подать в отставку.

Гость|23.03.2020 15:50|

ЕСли губернатор живёт при коммунизме,то почему все люди должны на него горбатиься?Каждый труд должен быть оплачен,.Какие ещё Субботники?

Гость|23.03.2020 15:52|

Заболеваемости нет, выходите грязь месить

Гость|23.03.2020 15:52|

Какие могут быть субботники в корантин ?

Гость|23.03.2020 15:54|

В Москву на работу нельзя, а на субботник в Пензу можно? Он оплачиваемый этот субботник? По московским расценкам, чтоб люди на заработки не выезжали? Или бесплатный?

Гость|23.03.2020 15:58|

Звезданутые пензенские чиновники! "Глупость - дар Божий, но не следует им злоупотреблять." - Отто фон Бисмарк

Гость|23.03.2020 15:58|

penzainform.ru писал(a):

При благоприятных погодных условиях общегородской субботник в Пензе проведут в ближайшие выходные. Такое распоряжение сделал глава администрации Андрей Лузгин в понедельник, 23 марта, после критики губернатора.
А опосля на карантин!

Гость|23.03.2020 15:58|

Прально. Обсирать - так карантин не помеха, а как убрать за собой, так карантин.

Гость|23.03.2020 15:58|

По метле в руки каждому толстомордому и вперёд с песней.А мы дома посидим.

Гость|23.03.2020 16:01|

В Минздраве заявили, что эпидемия коронавируса сойдёт на нет к 22 апреля, и граждане России смогут беспрепятственно, стройными рядами окончательно обнулить нового царька.

Гость|23.03.2020 16:02|

penzainform.ru писал(a):

На утренней планерке Иван Белозерцев в очередной раз упрекнул мэра областного центра в недостаточной работе по благоустройству.

«Бардака очень много, мусора много, вдоль дороги никто не убирает. Людей я не вижу, пылесос один, пара групп работает по городу в выходные, а ведь это самое удобное время. Сидите размышляете в здании администрации, о высших материях рассуждаете», - высказался глава региона.

А зачем это блатное и абсолютно бесполезное в кресле мэра чудо сам посадил в это кресло ,а теперь ноешь?Там должен работать профессионал ,скажем как Калашников ,а не друг семьи из заштатной воронежской частной конторки.

Гость|23.03.2020 16:05|

а как же карантин???

Гость|23.03.2020 16:10|

Гость писал(a):

По метле в руки каждому толстомордому и вперёд с песней.А мы дома посидим.
"Толстомордый" наймет десяток дворников и наведет за день чистоту. А вы так и будете сидеть в свинарнике, который сами и устроили.

Гость|23.03.2020 16:11|

Пылесос сейчас как раз нужен))))

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Имя: Гость
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