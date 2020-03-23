23.03.2020 | 15:36

При благоприятных погодных условиях общегородской субботник в Пензе проведут в ближайшие выходные. Такое распоряжение сделал глава администрации Андрей Лузгин в понедельник, 23 марта, после критики губернатора.

На утренней планерке Иван Белозерцев в очередной раз упрекнул мэра областного центра в недостаточной работе по благоустройству.

«Бардака очень много, мусора много, вдоль дороги никто не убирает. Людей я не вижу, пылесос один, пара групп работает по городу в выходные, а ведь это самое удобное время. Сидите размышляете в здании администрации, о высших материях рассуждаете», - высказался глава региона.

По итогам планерки Андрей Лузгин распорядился на субботнике, помимо уборки мусора, привести в порядок световые опоры, остановочные павильоны, а также ограждения, находящиеся на красных линиях.

«Главам районов Пензы поручено провести работу с руководителями предприятий и организаций по вопросу наведения чистоты на своих участках», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

16 марта в областном центре стартовал месячник по благоустройству, в рамках которого ликвидируют свалки, убирают мусор, песок и пыль с дорог.