23.03.2020 | 09:33

В понедельник, 23 марта, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев в очередной раз упрекнул мэра Пензы Андрея Лузгина, а также главу города Владимира Мутовкина в недостаточной работе по благоустройству областного центра.

«Погодные условия позволяют, но бардака очень много, мусора много, вдоль дороги никто не убирает. Людей я не вижу, пылесос один, пара групп работает по городу в выходные, а ведь это самое удобное время», - заявил глава региона.

Он показал подчиненным фотографии с объезда города, на которых запечатлены участки в центре Пензы, находящиеся в плачевном состоянии. В кадр попали улицы Суворова, Тухачевского, Калинина.

«Забор повалился, дом сгорел. Есть собственник, значит, он должен его восстанавливать или снести. Где власть-то? Где глава района? Где зам по ЖКХ? Ищите собственника, штрафуйте. Сидите размышляете в здании администрации, о высших материях рассуждаете. Не надо рассказывать о сложностях, о трудностях, что невозможно найти собственника, что он якобы в Москве или где-то еще. Можно найти! Нужно готовить протоколы об административных правонарушениях», - обратился губернатор к Лузгину и Мутовкину.

По мнению Ивана Белозерцева, необходимо создать небольшие рабочие группы, которые оперативно привели бы город в порядок, ведь до Дня Победы осталось чуть более месяца.

«Не надо собирать большие группы из-за ситуации с заболеванием коронавирусом, но никто не мешает собирать группы по 5-10 человек и организовывать эту работу», - высказал свое мнение губернатор.

Контролировать деятельность по благоустройству области он поручил зампреду правительства Виктору Кувайцеву, ранее возглавлявшему администрацию Пензы, подчеркнув, что у него большой опыт в данной сфере.

«Каждый год гонишь-гонишь руководителей. А не надо гнать, сами должны все понимать», - констатировал Иван Белозерцев. В течение двух-трех дней он планирует проехать по городу и посмотреть, как выполняется его поручение.