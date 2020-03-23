Сетевое издание|18+|Понедельник|23 мар 2020|13:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  86.55  |  $  81.00

Общество | 860 семей продолжают ждать, когда в области достроятся проблемные дома

23.03.2020|11:51
Печать

До конца 2020 года в Пензенской области окончательно решится проблема обманутых дольщиков. Об этом на совещании в понедельник, 23 марта, заявил председатель правительства Николай Симонов.

Квартиры в пяти оставшихся домах должны получить 860 семей.

В частности, многоэтажку на улице Ново-Казанской в Пензе должны сдать к 1 июля. Первую очередь «Лукоморья» в Засечном, где несколько раз менялся подрядчик, планируют полностью подготовить под сдачу до конца апреля.

Что касается второй очереди «Райков», дома на Рахманинова и второй очереди «Лукоморья», то, по словам Николая Симонова, деньги доведены, работы начались. «До 20 мая планируем пройти первый и второй этапы госэкспертизы, в июне будем проводить торги», - уточнил он.

95% пензенцев, которые вложились в проблемный ЖК «Солнечный город» в Богословке (там планировался комплекс из восьми пятиэтажек, но первое же здание застыло на этапе строительства), уже получили выплаты. «Конкурсная процедура идет в рабочем порядке», - пояснил Николай Симонов.

Губернатор Иван Белозерцев поручил в течение двух-трех дней спланировать посещение этих объектов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|23.03.2020 12:20|

А когда Журавлёва с внуком закроют ?

Гость|23.03.2020 12:24|

за чей счет достраиваем.

Гость|23.03.2020 12:25|

Достраивают за счет Фонда защиты прав дольщиков. Этот фонд пополняют другие застройщики.

Гость|23.03.2020 12:50|

Тошнит уже всех бы казнила.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте