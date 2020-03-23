23.03.2020 | 11:51

До конца 2020 года в Пензенской области окончательно решится проблема обманутых дольщиков. Об этом на совещании в понедельник, 23 марта, заявил председатель правительства Николай Симонов.

Квартиры в пяти оставшихся домах должны получить 860 семей.

В частности, многоэтажку на улице Ново-Казанской в Пензе должны сдать к 1 июля. Первую очередь «Лукоморья» в Засечном, где несколько раз менялся подрядчик, планируют полностью подготовить под сдачу до конца апреля.

Что касается второй очереди «Райков», дома на Рахманинова и второй очереди «Лукоморья», то, по словам Николая Симонова, деньги доведены, работы начались. «До 20 мая планируем пройти первый и второй этапы госэкспертизы, в июне будем проводить торги», - уточнил он.

95% пензенцев, которые вложились в проблемный ЖК «Солнечный город» в Богословке (там планировался комплекс из восьми пятиэтажек, но первое же здание застыло на этапе строительства), уже получили выплаты. «Конкурсная процедура идет в рабочем порядке», - пояснил Николай Симонов.

Губернатор Иван Белозерцев поручил в течение двух-трех дней спланировать посещение этих объектов.

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