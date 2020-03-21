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Общество | В пензенских ресторанах группы гостей размещают дальше друг от друга

21.03.2020|17:27
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За уровнем мыла в дозаторах в ресторанах Пензы теперь следят еще внимательнее. Изменить правила работы всем заведениям общепита рекомендовал Минпромторг, чтобы сохранить здоровье посетителей в то время, когда в мире лютует коронавирус.

Так, персонал попросили контролировать, чтобы люди мыли руки. Посетители, впрочем, и сами рады это делать.

Во время разгула инфекции не все боятся посещать заведения общепита. Бесстрашные рассчитывают на добросовестное отношение персонала к работе.

«Мы живем в современном мире, существует масса дезинфицирующих средств, которые помогают обрабатывать поверхности, посуду. Подозрения, что кто-то чихает и кашляет, нет, поэтому нет необходимости в этом», - отметила посетительница ресторана Юлия Наренкова.

Ресторанам и кафе рекомендовано отказывать в обслуживании людям с явными признаками респираторного заболевания и тщательнее мыть помещения.

«Мы дезинфицируем каждую дверную ручку, все поверхности нашего ресторана, в санузлах есть дополнительная обработка - в два раза чаще, чем происходит обычно. Гостям мы рекомендуем при посещении нашего ресторана тоже следить за своим здоровьем, почаще мыть руки и не общаться близко с другими гостями», - рассказала администратор ресторана Зарина.

Для этого группы посетителей размещают как можно дальше друг от друга. А самих сотрудников общепита Минпромторг обязал не выходить на работу при недомогании.

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Гость|21.03.2020 18:46|

До первой рюмки...

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