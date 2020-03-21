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Общество | Жители дома на улице Суворова вошли в конфликт с управляющей компанией

21.03.2020|19:38
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Жители дома № 139 на улице Суворова хотят сами управлять многоэтажкой, но делать это не могут. У них нет документов на общее имущество, которые остаются у коммунальщиков.

История началась с банкротства одной организации, «Железнодорожной», и прихода другой - «Жилфонд Железнодорожного района», правда, с прежним руководителем. Так утверждает Татьяна Королева, ставщая одним из инициаторов создания ТСЖ, потому как изменений в обслуживании здания и прилегающей территории люди не заметили.

Кроме того, стали опасаться, что и новая управляющая компания может стать финансово несостоятельной и исчезнуть вместе с деньгами жителей.

«В прошлом году мы собирались, у нас есть протокол решения собственников жилых и нежилых помещений о том, что мы создали ТСЖ «Родной дом». Зарегистрировались в налоговой инспекции, все документы предоставили в горжилтехинспекцию. Но представители управляющей компании прошли и взяли заявления с наших собственников, что якобы они не принимали решений, хотя все эти решения имеются в горжилтехинспекции», - пожаловалась Татьяна Королева.

Новый документ управляющая компания отправила в жилищную инспекцию, где отменили решение о переходе в ТСЖ.

«Мы подписывали, всех собрали, прошли, а они опять обращаются к тем жильцам, которые подписывали, и уговаривают их обратно за них подписать. То есть у нас получаются «качели» - туда-сюда переписывают», - сообщила жительница дома № 139 на ул. Суворова Наталья Иванова.

«Мы были вынуждены обратиться в арбитражный суд. 3 марта 2020 года Арбитражный суд Пензенской области вынес решение о том, что кворум существует и что мы ТСЖ. Как было оно создано, так мы и остаемся», - рассказала Татьяна Королева.

Но документы на руки председатель ТСЖ так и не получила. Поэтому даже ходила на прием к главе города, который пообещал собрать все стороны конфликта.

Директор управляющей компании уверен, что многоэтажка останется под управлением его организации.

«Решение суда не вступило в законную силу. Соответственно, данный дом находится в реестре лицензии нашей управляющей компании. В дальнейшем будет подана апелляция на это решение», - заявил генеральный директор УК «Жилфонд Железнодорожного района» Виктор Лазарев.

Мужчина считает, что в протоколе о выборе ТСЖ есть нюансы, просто люди их не поняли.

«ТСЖ в этом вопросе возникает в качестве посредника - не само будет управляться, а передаст управление. Второй момент - увеличение стоимости на 1,40 рубля с квадратного метра», - пояснил Виктор Лазарев.

Якобы потому жители подписались за возврат к управляющей компании.

Теперь судьбу дома решит суд. Правда, это не исключает возможности проведения новых голосований.

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Гость|21.03.2020 19:53|

вошли в конфликт...у вас теперь шимпанзе за еду статьи пишут?!?

Гость|21.03.2020 19:57|

Гость писал(a):

вошли в конфликт...у вас теперь шимпанзе за еду статьи пишут?!?
Даже конституцию,за огромный банан, меняют,привыкай.

Имя: Гость
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