Сетевое издание|18+|Пятница|20 мар 2020|19:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Снег |
+3oC
+4oC
Завтра | Снег |
  88.38  |  $  82.31

Общество | Пензенские суды принимают документы по почте и через интернет

20.03.2020|17:40
Печать

Личные встречи истцов, ответчиков, обвиняемых отменяются до 10 апреля. Пензенские суды теперь работают не так, как всегда.

В областном рассматривают только дела, которые отложить нельзя, - об избрании, продлении или отмене меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

Все сотрудники на месте, но личный прием граждан приостановлен. Доступ в здание людям, не являющимся участниками процессов, ограничен.

«Прием документов осуществляется в электронном виде через раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» официального сайта суда, который расположен на интернет-портале ГАС «Правосудие» в интернете, а также направленных посредством «Почты России», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Пресс-секретарь подчеркивает: явка в суд апелляционной инстанции в любом случае необязательна. Решение может быть вынесено в отсутствие сторон.

«Апелляционный суд проверяет законность и обоснованность вынесенных судебных решений на основании имеющихся в деле доказательств. Суд тщательно изучает доводы жалоб и на этом основании выносит свое решение. Стороны имеют право дать письменные пояснения, которые могут направить по электронной почте или «Почтой России», - пояснила Наталья Яшина.

В арбитраже все еще строже. При входе - надписи «Заседания отменены» и приставы с термометрами в руках. Но даже после процедуры дальше фойе людям не попасть, да и незачем.

«Документы можно подать в Арбитражный суд Пензенской области посредством системы «Мой арбитр», через почтовые сервисы. Информацию о движении дела необходимо отслеживать на электронном сервисе «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет. Также на официальном сайте суда размещены телефоны сотрудников, которые всегда помогут», - отметила пресс-секретарь Арбитражного суда Пензенской области Ольга Аверьянова.

В районных судах региона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции принимаются аналогичные меры.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте