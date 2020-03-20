20.03.2020 | 17:40

Личные встречи истцов, ответчиков, обвиняемых отменяются до 10 апреля. Пензенские суды теперь работают не так, как всегда.

В областном рассматривают только дела, которые отложить нельзя, - об избрании, продлении или отмене меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

Все сотрудники на месте, но личный прием граждан приостановлен. Доступ в здание людям, не являющимся участниками процессов, ограничен.

«Прием документов осуществляется в электронном виде через раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» официального сайта суда, который расположен на интернет-портале ГАС «Правосудие» в интернете, а также направленных посредством «Почты России», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Пресс-секретарь подчеркивает: явка в суд апелляционной инстанции в любом случае необязательна. Решение может быть вынесено в отсутствие сторон.

«Апелляционный суд проверяет законность и обоснованность вынесенных судебных решений на основании имеющихся в деле доказательств. Суд тщательно изучает доводы жалоб и на этом основании выносит свое решение. Стороны имеют право дать письменные пояснения, которые могут направить по электронной почте или «Почтой России», - пояснила Наталья Яшина.

В арбитраже все еще строже. При входе - надписи «Заседания отменены» и приставы с термометрами в руках. Но даже после процедуры дальше фойе людям не попасть, да и незачем.

«Документы можно подать в Арбитражный суд Пензенской области посредством системы «Мой арбитр», через почтовые сервисы. Информацию о движении дела необходимо отслеживать на электронном сервисе «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет. Также на официальном сайте суда размещены телефоны сотрудников, которые всегда помогут», - отметила пресс-секретарь Арбитражного суда Пензенской области Ольга Аверьянова.

В районных судах региона из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции принимаются аналогичные меры.

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