20.03.2020 | 16:48

В пятницу, 20 марта, губернатор Иван Белозерцев прокомментировал журналистам всплеск покупательской активности пензенцев.

«Это искусственный ажиотаж, которому нет обоснования. В США тоже все с полок смели. И в Пензенской области наблюдался повышенный спрос на продукты первой необходимости», - напомнил он.

По мнению главы региона, спрос рождает предложение, поэтому неразумная скупка всего подряд может привести к тому, что производители или торговые точки решат поднять цены. Он попросил министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова и руководителя территориального отдела ФАС обратить на этот процесс самое пристальное внимание.

В свою очередь, Андрей Бурлаков обрисовал ситуацию: «Со второй половины 16 марта до середины 17-го был ажиотажный спрос, по некоторым позициям он превышал обычный в 3-4 раза. Тем не менее вся продукция восстанавливалась в течение суток. Затем спрос снизился. Уже вчера покупателей было меньше чем обычно».

По словам министра, запас товаров, на которых наблюдался повышенный спрос, на складах составляет не менее месячного, а сахара - вообще двухгодичный.

«Повышения цен не наблюдается, сейчас мониторим магазины шаговой доступности», - завершил тему Андрей Бурлаков.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.