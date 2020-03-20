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Общество | А. Бурлаков: На складах есть месячный запас товаров, а сахара - двухгодичный

20.03.2020|16:48
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В пятницу, 20 марта, губернатор Иван Белозерцев прокомментировал журналистам всплеск покупательской активности пензенцев.

«Это искусственный ажиотаж, которому нет обоснования. В США тоже все с полок смели. И в Пензенской области наблюдался повышенный спрос на продукты первой необходимости», - напомнил он.

По мнению главы региона, спрос рождает предложение, поэтому неразумная скупка всего подряд может привести к тому, что производители или торговые точки решат поднять цены. Он попросил министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова и руководителя территориального отдела ФАС обратить на этот процесс самое пристальное внимание.

В свою очередь, Андрей Бурлаков обрисовал ситуацию: «Со второй половины 16 марта до середины 17-го был ажиотажный спрос, по некоторым позициям он превышал обычный в 3-4 раза. Тем не менее вся продукция восстанавливалась в течение суток. Затем спрос снизился. Уже вчера покупателей было меньше чем обычно».

По словам министра, запас товаров, на которых наблюдался повышенный спрос, на складах составляет не менее месячного, а сахара - вообще двухгодичный.

«Повышения цен не наблюдается, сейчас мониторим магазины шаговой доступности», - завершил тему Андрей Бурлаков.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|20.03.2020 17:08|

penzainform.ru писал(a):

В США тоже все с полок смели.
А телефоны? Нашли?

Гость|20.03.2020 17:08|

Испанский биолог:

вы даёте футболисту миллион евро в месяц, а учёному-биологу 1800 евро. Теперь ищите лечение. Идите к Роналдо и Месси - они найдут вам лекарство.﻿

Гость|20.03.2020 17:29|

Давай брагу поставим, всю Пензу напоим!

Гость|20.03.2020 17:43|

Буртасы сожрут ваши запасы за месяц

Гость|20.03.2020 18:12|

Повышение цен не наблюдается, не там наблюдаете, все подорожало.

Гость|20.03.2020 18:17|

penzainform.ru писал(a):

«Повышения цен не наблюдается, сейчас мониторим магазины шаговой доступности», - завершил тему Андрей Бурлаков.
Наблюдалку исправьте!

Сахар был 28, стал 36...

С зарплатой в 300, конечно не заметишь....

Имя: Гость
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