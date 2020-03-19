19.03.2020 | 10:33

Минпромторг России разослал в регионы рекомендации для организаций общественного питания и торговли, предназначенные для защиты граждан от коронавируса. Документ уже поступил в Пензенскую область.

Так, к работе не должны допускаться сотрудники с симптомами простуды и ОРВИ, повышенной температурой, а также вернувшиеся в течение последних двух недель из стран с высоким уровнем заболевания коронавирусом.

В кафе, столовых, ресторанах следует расставить столы и стулья таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1 метра. Помещения и инвентарь необходимо дезинфицировать.

Сотрудники точки общепита должны спрашивать у гостей о простудных заболеваниях и не обслуживать пришедших с симптомами ОРВИ. Посетители, прежде чем войти в зал, должны вымыть руки с мылом или обработать их дезинфицирующим средством. Людям старше 60 лет советуют воздержаться от посещения кафе или ресторана.

В торговых точках необходимо регулярно протирать дезраствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук - ручки тележек, корзин, дверей. Очереди нужно минимизировать, а покупателей следует предупреждать о соблюдении дистанции не менее 1 метр.

В торговых залах наиболее востребованные товары должны иметься в соответствии со спросом. Рекомендуется активизировать работу с поставщиками, чтобы получать их без перебоев.

Также следует проработать вопрос о дистанционном принятии заказов покупателей с последующей выдачей укомплектованного товара.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области, эти рекомендации были доведены до руководителей объектов торговли и общепита.

В региональном управлении Роспотребнадзора добавили, что данные указания необходимо будет выполнять в случае ухудшения ситуации, а по жалобам потребителей будут проводиться проверки.

В Пензе уже принимаются меры для защиты сотрудников и посетителей объектов торговли и общественного питания от коронавирусной инфекции. В частности, сотрудники должны быть в масках, обрабатывать антисептиками руки, использовать бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха и регулярно проветривать помещения.

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