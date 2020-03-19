Минпромторг России разослал в регионы рекомендации для организаций общественного питания и торговли, предназначенные для защиты граждан от коронавируса. Документ уже поступил в Пензенскую область.
Так, к работе не должны допускаться сотрудники с симптомами простуды и ОРВИ, повышенной температурой, а также вернувшиеся в течение последних двух недель из стран с высоким уровнем заболевания коронавирусом.
В кафе, столовых, ресторанах следует расставить столы и стулья таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее 1 метра. Помещения и инвентарь необходимо дезинфицировать.
Сотрудники точки общепита должны спрашивать у гостей о простудных заболеваниях и не обслуживать пришедших с симптомами ОРВИ. Посетители, прежде чем войти в зал, должны вымыть руки с мылом или обработать их дезинфицирующим средством. Людям старше 60 лет советуют воздержаться от посещения кафе или ресторана.
В торговых точках необходимо регулярно протирать дезраствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук - ручки тележек, корзин, дверей. Очереди нужно минимизировать, а покупателей следует предупреждать о соблюдении дистанции не менее 1 метр.
В торговых залах наиболее востребованные товары должны иметься в соответствии со спросом. Рекомендуется активизировать работу с поставщиками, чтобы получать их без перебоев.
Также следует проработать вопрос о дистанционном принятии заказов покупателей с последующей выдачей укомплектованного товара.
Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области, эти рекомендации были доведены до руководителей объектов торговли и общепита.
В региональном управлении Роспотребнадзора добавили, что данные указания необходимо будет выполнять в случае ухудшения ситуации, а по жалобам потребителей будут проводиться проверки.
В Пензе уже принимаются меры для защиты сотрудников и посетителей объектов торговли и общественного питания от коронавирусной инфекции. В частности, сотрудники должны быть в масках, обрабатывать антисептиками руки, использовать бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха и регулярно проветривать помещения.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
Еще бы фас как то аптеками занялся. Никаких антисептиков и масок нет. Неужели все запасы за раз скупили?