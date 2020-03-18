18.03.2020 | 18:07

В селе Оленевка Пензенского района огонь оказался не вечным. Мемориальный комплекс, посвященный победе в Великой Отечественной войне, находится в плачевном состоянии. Газовая труба уже несколько лет не поставляет голубое топливо к горелке. Краска облетела, гранитные плиты потрескались.

Привести в порядок памятник просто необходимо, считает Алексей Фирстов - новый глава администрации местного сельсовета. Тем более что в этом году весь мир будет отмечать юбилей полной капитуляции фашистских захватчиков. В планах - благоустроить и сквер, в котором находится монумент советским солдатам.

«Вырубить этот канадский клен, потому что это не наше дерево. Посадить наши русские елочки, будет меньше мусора, потому что если посадить рябину, березу, то листва будет опадать - это уборка постоянная. А елки круглый год зеленые и красивые», - сообщил глава администрации Оленевского сельсовета Алексей Фирстов.

Инициативу нового главы поддержали и сельчане, которые готовы помогать не только на словах.

«На собрании в школе Алексей Алексеевич говорил, что надо все делать сообща. Это на самом деле так, потому что один в поле не воин», - отметила жительница с. Оленевка Валентина Чернышова.

Фронт работ намечается немалый: благоустройство центра села, внесение его в туристический маршрут святых мест, ведь здесь - родина Иоана Оленевского, которого почитают православные верующие. Еще одна задача - сделать район привлекательным для проживания: выделять землю под строительство домов, обеспечивать людей работой.

Бывший военный летчик давно уже не парит в облаках. Он уверен, что сил ему хватит.

«Я упертый, пойду до конца!» - заявил Алексей.

В местном Доме культуры работает около 15 секций, в которых занимается почти 200 сельчан. Скоро желающих посещать кружки станет еще больше.

«Глава пообещал нам помочь. Сейчас он хочет запустить программу грамотности населения с ноутбуками, взрослые обучаются и молодежь. Тир планируем отремонтировать - до сих пор есть мишени и стойка, но за 30 лет состояние уже ухудшилось», - пояснила директор Оленевского досугового центра Марина Прокаева.

Возродить село - задача не из легких. Жители Оленевки надеются, что у нового инициативного руководителя это получится.

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