Сетевое издание|18+|Среда|18 мар 2020|12:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  85.59  |  $  77.95

Общество | В Пензенской области за минувшие сутки не выявили новых случаев COVID-19

18.03.2020|12:09
Печать

Стало известно о самочувствии пензячки, у которой подтвердили коронавирус. Информация появилась в среду, 18 марта, на странице губернатора Ивана Белозерцева в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона позвонил министру здравоохранения Пензенской области Александру Никишину.

«Отмечено снижение числа больных с вирусными и гриппозными инфекциями. Новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено», - отчитался чиновник.

Также Александр Никишин рассказал о самочувствии находящейся на лечении горожанки с диагнозом «коронавирусная инфекция».

«Больная чувствует себя удовлетворительно, температура нормальная, с легкими нормально. Есть положительная тенденция к выздоровлению», - отметил министр.

О том, что жительницу областного центра доставили в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15-го числа. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными.

Тесты, сделанные женщине в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, пензячка не выезжала за пределы России. Предположительно, заражение произошло от человека, побывавшего за рубежом. Сейчас врачи определяют круг лиц, с которыми заболевшая общалась.

16 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. Школьникам продлили весенние каникулы, некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение, проведение массовых мероприятий запретили до 15 апреля.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — видео vk.com/id572326065
0
0
0
0
 
Гость|18.03.2020 12:21|

Что-то не пишут о том, все близкие бабенки, совместно с ней проживающие на карантине или самоизоляции. А значит, точно она не из простых.

Гость|18.03.2020 12:21|

Даст Бог - одним этим случаем всё и обойдётся. Да и на онлайн-Яндекс-карте распространения вируса всё более-менее, тьфу-тьфу. По России, в целом, сколько вчера было столько и сегодня. И в Москве так же. А вот в Европе - ужас. Просто удваивается каждые сутки((.

Гость|18.03.2020 12:25|

penzainform.ru писал(a):

Есть положительная тенденция к выздоровлению
Пусть 40 дней лежит, а то точно не известно как себя этот вирус ведет.

Гость|18.03.2020 12:26|

Не выявлено это не значит что их нет. Не выявлено - это 3 причины: не выявляли, не пришли выявляться потенциальные больные, нет зараженных. Итого по равномернораспределенной вероятности получается что нет зараженных с 33,34% вероятностью..

Гость|18.03.2020 12:30|

Инкубационный период в целом 14 дней, и до 27 дней( по данным Китая)

Гость|18.03.2020 12:33|

Одевайте одноразовые перчатки, очки и маски( хотя маски для заболевших, а не для здоровых. Но мы не знаем, если в инкубационном периоде- здоров ты или уже заражён) так что маски тоже для всех,

Гость|18.03.2020 12:38|

Гость писал(a):

По России, в целом, сколько вчера было столько и сегодня. И в Москве так же. А вот в Европе - ужас. Просто удваивается каждые сутки((.
Ахаха, просто не регистрируют у нас случаи, чтобы население не пугать.

Гость|18.03.2020 12:48|

Что тут дураков ищите все знают, что заразилась подруга жены депутата, которая ездила на шопинг в Италию, деньги девать некуда за наши деньги нас еще и заразили придурки.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте