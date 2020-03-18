18.03.2020 | 12:09

Стало известно о самочувствии пензячки, у которой подтвердили коронавирус. Информация появилась в среду, 18 марта, на странице губернатора Ивана Белозерцева в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона позвонил министру здравоохранения Пензенской области Александру Никишину.

«Отмечено снижение числа больных с вирусными и гриппозными инфекциями. Новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено», - отчитался чиновник.

Также Александр Никишин рассказал о самочувствии находящейся на лечении горожанки с диагнозом «коронавирусная инфекция».

«Больная чувствует себя удовлетворительно, температура нормальная, с легкими нормально. Есть положительная тенденция к выздоровлению», - отметил министр.

О том, что жительницу областного центра доставили в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15-го числа. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными.

Тесты, сделанные женщине в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, пензячка не выезжала за пределы России. Предположительно, заражение произошло от человека, побывавшего за рубежом. Сейчас врачи определяют круг лиц, с которыми заболевшая общалась.

16 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. Школьникам продлили весенние каникулы, некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение, проведение массовых мероприятий запретили до 15 апреля.

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