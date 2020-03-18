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Общество | В Пензенской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с

18.03.2020|16:43
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На четверг, 19 марта, в Пензенской области вновь прогнозируется желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на гидрометеоцентр.

В регионе ожидаются переменная облачность, местами - небольшой дождь. Температура воздуха: ночью -4…+1 ºС, днем +3…+8 ºС.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами ожидаются порывы до 15-17 м/с. Поэтому существует вероятность повреждения или обрывов линий электропередач.

Предыдущее ухудшение погоды наблюдалось 15 марта.

Спасатели рекомендуют не выходить из зданий без необходимости и не оставлять детей без присмотра. На улице от ветра следует укрываться в подъездах и подземных переходах. За пределами населенного пункта, на дороге или открытой местности - в кювете, яме, овраге или плотно прижавшись к земле.

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Источник — фото pixabay.com
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