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Общество | В Пензе продавцов и официантов обяжут носить маски и обрабатывать руки

18.03.2020|11:45
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В Пензе приняты дополнительные меры для защиты сотрудников и посетителей объектов торговли и общественного питания от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Руководители точек общепита должны обеспечить достаточный запас медицинских масок, антисептиков для обработки рук персонала и гостей, дезинфицирующих средств для мытья посуды и уборки помещений.

Также им рекомендуется использовать бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха и регулярно проветривать помещения.

Персоналу следует регулярно напоминать о соблюдении правил личной гигиены, а сотрудников с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания отстранять от работы.

«Проведение праздничных массовых мероприятий также рекомендуется ограничить», - добавили в администрации Пензы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|18.03.2020 11:59|

Те, кто организует свадьбу себе или своим детям во второй половине апреля ( а таких много ), заплатил ресторанам и кафе, декораторам, фото-и видеооператорам, ведущим и т.д. - я вам искренне сочувствую((.

Гость|18.03.2020 12:00|

Так это 2 дня назад МинПромТорг Распорядился по всей России, а не только в Пензе.

Гость|18.03.2020 12:05|

penzainform.ru писал(a):

Руководители точек общепита должны обеспечить достаточный запас медицинских масок, антисептиков для обработки рук персонала и гостей, дезинфицирующих средств для мытья посуды и уборки помещений.
А где руководители точек общепита должны эти маски брать?

Это не их вина, что в продаже масок нет.

Гость|18.03.2020 12:11|

Гость писал(a):

А где руководители точек общепита должны эти маски брать?
Будут шить ночами из подручных средств.Когда не было салфеток на критические дни,использовали вату из матрасов и фуфауек.

Гость|18.03.2020 12:13|

Иван нашьет - он уже договорился. На гармошке сыграл и договорился.

Гость|18.03.2020 12:18|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе приняты дополнительные меры для защиты сотрудников и посетителей объектов торговли и общественного питания от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии
Кафе и рестораны, а тем более бары-забегаловки давно пора закрывать на карантин.

Гость|18.03.2020 12:25|

Гость писал(a):

Кафе и рестораны, а тем более бары-забегаловки давно пора закрывать на карантин.
Давно пора, заодно и кинотеатры, театры, бассейны. а пока все "дополнительные меры для защиты сотрудников и посетителей объектов торговли и общественного питания от коронавирусной инфекции" исключительно для "галочки"

Гость|18.03.2020 12:49|

Во всех странах кафе и рестораны закрыли!

Имя: Гость
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