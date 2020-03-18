В Пензе приняты дополнительные меры для защиты сотрудников и посетителей объектов торговли и общественного питания от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Руководители точек общепита должны обеспечить достаточный запас медицинских масок, антисептиков для обработки рук персонала и гостей, дезинфицирующих средств для мытья посуды и уборки помещений.
Также им рекомендуется использовать бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха и регулярно проветривать помещения.
Персоналу следует регулярно напоминать о соблюдении правил личной гигиены, а сотрудников с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания отстранять от работы.
«Проведение праздничных массовых мероприятий также рекомендуется ограничить», - добавили в администрации Пензы.
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Те, кто организует свадьбу себе или своим детям во второй половине апреля ( а таких много ), заплатил ресторанам и кафе, декораторам, фото-и видеооператорам, ведущим и т.д. - я вам искренне сочувствую((.