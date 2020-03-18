18.03.2020 | 17:11

Мечта о собственном доме или квартире с этого года стала еще реальнее. В России вслед за программой комплексного развития сельских территорий заработала сельская ипотека. Это значит, что жить за городом теперь не только престижно, но и по карману.

Льготная сельская ипотека является ключевым элементом новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Россельхозбанк первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ по указанной программе. С принятием механизма сельской ипотеки мы ожидаем роста жилищного кредитования. Ипотека по льготной ставке станет хорошим шансом приобрести недвижимость для многих жителей села», - отметила заместитель директора Пензенского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Федорова.

По ее словам, заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет на момент полного исполнения долговых обязательств.

«Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей. При этом первоначальный взнос начинается от 10%. При расчете платежеспособности клиента есть возможность учесть различные виды доходов, в том числе полученные от ведения личного подсобного хозяйства», - подчеркнула представитель банка.

Сельскую ипотеку можно оформить и на готовое, и на строящееся жилье. Где именно, определило Министерство сельского хозяйства Пензенской области. В перечень вошли все села региона и большие сельские агломерации, в том числе те, что находятся в непосредственной близости от Пензы.

«В Пензенской области Город Спутник вошел в число территорий, на которые распространяется действие сельской ипотеки. Это отличная новость для всех, кто ищет варианты комфортного жилья не в областном центре, но при этом с городской развитой инфраструктурой. Отмечу, что в этом году мы планируем ввести в Спутнике еще два дома, а также построить детскую поликлинику и еще один детский сад», - рассказала директор по маркетингу строительного холдинга «Термодом» Татьяна Планина.

В 2020 году на финансирование льготной сельской ипотеки из федерального бюджета предусмотрено выделение 1 миллиарда рублей. Сама программа комплексного развития сельских территорий пока рассчитана на ближайшие пять лет.

Подробности об условиях действия сельской ипотеки можно узнать во всех офисах Россельхозбанка (АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015), а выбрать квартиру в Городе Спутнике помогут в офисах продаж строительного холдинга «Термодом» на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (г. Пенза), проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный).

Также информация доступна по телефону 28-28-20.