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Общество | «Дамате» ввела дополнительные меры и заморозила цены на индейку

18.03.2020|11:28
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В непростой экономической ситуации, сложившейся как во всем мире, так и в России, ГК «Дамате» делает шаг навстречу потребителю. Ведущий производитель мяса индейки в стране, чьи мощности находятся на территории Пензенской области, заморозил цены на свою продукцию до стабилизации положения на рынке.

При этом себестоимость продукции из-за ослабления курса рубля увеличилась почти на 5%. Однако пензенская компания будет полностью обеспечивать растущий спрос и заботиться о том, чтобы конечный потребитель не испытал лишнего стресса.

Одновременно в «Дамате» приняли решение ввести на всех предприятиях дополнительные меры безопасности в связи с распространением в мире новой коронавирусной инфекции.

Для работников начал действовать запрет на служебные командировки, а также перемещения между предприятиями и офисами компании. Вернувшиеся из-за рубежа сотрудники (или имеющие родственников, недавно выезжавших из страны) отправляются на двухнедельную самоизоляцию на дому с оформлением больничного.

Кроме того, людям создают возможность работать в дистанционном режиме.

«Дамате» также ограничила проведение массовых корпоративных мероприятий, перевела совещания в онлайн-формат и организовала регулярную дезинфекцию поверхностей в офисах.

Что касается предприятий компании, то там мероприятия по обеспечению пищевой и санитарной безопасности производства проводятся на постоянной основе. Они включают ежедневную санитарную обработку помещений и оборудования, снабжение персонала специальной одеждой, работу системы искусственного интеллекта на санпропускниках. Последняя не допускает попадания в цеха сотрудников, не выполнивших регламентные операции по мойке и дезинфекции. Эта система была разработана специально для «Дамате» сколковской компанией Connectome.Ai.

Начали действовать на производственных объектах «Дамате» и дополнительные меры безопасности: заполняются анкеты по контролю состояния здоровья посетителей, сотрудникам измеряют температуру, чтобы отстранить их при малейшем превышении нормального показателя, ведутся журналы учета.

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