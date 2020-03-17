17.03.2020 | 18:19

Не писать, а сообщать новости учились пензенцы на мастер-классе в рамках проекта для людей с проблемами зрения. Они готовятся к творческому конкурсу. Опытный журналист Юлия Сигорская рассказывала, как компактно изложить информацию и заинтересовать слушателей.

Главный редактор альманаха «Путешествие по России» имеет солидный журналистский опыт, в том числе в издании «Наука и жизнь». Сигорская работала с разными людьми, но эта аудитория для нее особенная.

«Обычно моя аудитория - это люди вполне себе зрячие, стоит доска, на которой мы пишем. Тогда мы видим, из чего состоит новость, а сейчас - совсем другой опыт», - отметила член Союза журналистов России.

Мастер-класс поможет развить способности участников творческого проекта, считают его организаторы.

«Конкурс посвящен Году памяти и славы. В нем две номинации: первая - сочинение о Великой Отечественной войне в любой форме (вплоть до песен), вторая - это декламация», - сообщил куратор проекта Александр Еременко.

Финал конкурса состоится 12 апреля. Все участники получат памятные медали, а победители - денежные призы.

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