17.03.2020 | 09:43

В Пензенской области под пристальным наблюдением находится гражданин, вернувшийся из-за границы. Это следует из рассказа главы администрации Кузнецка Сергея Златогорского. Он поделился им во время планерки, состоявшейся в местной мэрии в понедельник, 16 марта.

«Один товарищ, знакомый мой, слетал в одну далекую страну, где сейчас эта зараза (коронавирус. - Прим. ред.) имеет место быть, как-то проскочил мимо кордонов в аэропорту, домой приехал на поезде. А его здесь нашли и окружили заботой и вниманием всех, с кем он тут контактировал, и целый вагон поезда», - рассказал мэр Кузнецка.

Златогорский отметил, что не знает, заболел его знакомый или нет. Однако его безответственное поведение он осудил.

«Дай бог ему здоровья и всем остальным. Но так себя вести нельзя!» - воскликнул чиновник.

Тем не менее он подчеркнул, что граждане не должны пугаться.

«Китай страна вон какая огромная, с какой скученностью населения, справились. И мы справимся», - выразил уверенность Златогорский.

Он поручил провести собрание с руководителями учреждений массового пребывания людей и довести до них требования профилактики коронавируса. Кроме того, местных работодателей попросили не вынуждать сотрудников с симптомами ОРВИ выходить на работу.

15 марта стало известно, что с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница Пензенской области. Результаты ее анализов станут известны в ближайшее время. У членов семьи пациентки вирус COVID-19 не выявили.

16 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

До 15 апреля в области запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные мероприятия. Школьники ушли на каникулы досрочно, вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

Всем жителям региона посоветовали по возможности оставаться в домашней изоляции.

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