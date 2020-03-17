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Общество | Коронавирус: мэр Кузнецка рассказал о знакомом, которого взяли под наблюдение

17.03.2020|09:43
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В Пензенской области под пристальным наблюдением находится гражданин, вернувшийся из-за границы. Это следует из рассказа главы администрации Кузнецка Сергея Златогорского. Он поделился им во время планерки, состоявшейся в местной мэрии в понедельник, 16 марта.

«Один товарищ, знакомый мой, слетал в одну далекую страну, где сейчас эта зараза (коронавирус. - Прим. ред.) имеет место быть, как-то проскочил мимо кордонов в аэропорту, домой приехал на поезде. А его здесь нашли и окружили заботой и вниманием всех, с кем он тут контактировал, и целый вагон поезда», - рассказал мэр Кузнецка.

Златогорский отметил, что не знает, заболел его знакомый или нет. Однако его безответственное поведение он осудил.

«Дай бог ему здоровья и всем остальным. Но так себя вести нельзя!» - воскликнул чиновник.

Тем не менее он подчеркнул, что граждане не должны пугаться.

«Китай страна вон какая огромная, с какой скученностью населения, справились. И мы справимся», - выразил уверенность Златогорский.

Он поручил провести собрание с руководителями учреждений массового пребывания людей и довести до них требования профилактики коронавируса. Кроме того, местных работодателей попросили не вынуждать сотрудников с симптомами ОРВИ выходить на работу.

15 марта стало известно, что с подозрением на коронавирус госпитализирована жительница Пензенской области. Результаты ее анализов станут известны в ближайшее время. У членов семьи пациентки вирус COVID-19 не выявили.

16 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

До 15 апреля в области запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные мероприятия. Школьники ушли на каникулы досрочно, вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

Всем жителям региона посоветовали по возможности оставаться в домашней изоляции.

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Гость|17.03.2020 10:09|

penzainform.ru писал(a):

Однако его безответственное поведение он осудил.
Сажать в камеру и ведро воды+ведро хлорки на пол...

Гость|17.03.2020 10:25|

Ну раз осудил...Значит не заболеем((((((

Гость|17.03.2020 10:41|

Златогорский - будущий губернатор!!!

Гость|17.03.2020 10:44|

Хочется заметить этому горе-чиновнику, что прежде чем, что то озвучить нужно подумать.Вы заявили"Китай смог и мы сможем", так вот Китай за 48 часов построил новый госпиталь на 1000 коек, а все на что способны вы это установить в коридоре, полуразрушенной больницы, пару коек сооруженных из стульев и неструганных досок. Это реальность и хватит бла, бла, бла.

Гость|17.03.2020 10:47|

Гость писал(a):

Хочется заметить этому горе-чиновнику, что прежде чем, что то озвучить нужно подумать.Вы заявили"Китай смог и мы сможем", так вот Китай за 48 часов построил новый госпиталь на 1000 коек, а все на что способны вы это установить в коридоре, полуразрушенной больницы, пару коек сооруженных из стульев и неструганных досок. Это реальность и хватит бла, бла, бла.
Может возьмешься за это дело, чувствуется ты чел дельный, знаешь как и что делать, чудик ты

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