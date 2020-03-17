17.03.2020 | 18:27

Во вторник, 17 марта, на совещании в правительстве Пензенской области обсудили ситуацию с коронавирусом. Министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков прокомментировал повышенный спрос на продукты, который наблюдается в магазинах.

Пензенцы разбирают в основном товары бакалейной группы: крупы, макароны, сахар и тушенку.

«Вчера (16 марта. - Прим. ред.) с утра с каждой торговой сетью была проведена работа, чтобы они дали дополнительные заявки и создали дополнительные объемы. Это сделано», - сообщил Андрей Бурлаков.

По его словам, дополнительные партии бакалейных товаров для пензенских магазинов уже заказаны. Часть уже доставлена в точки продажи, часть пока находится на складах.

«Сегодня ажиотажный спрос продолжается, но все магазины работают в штатном режиме, все сегодня-завтра будет выставляться на полки. Запасов более чем достаточно. Сахара у нас много, его запасов хватит на два года потребления», - заверил министр.

Чиновники надеются, что ажиотажный спрос спадет и ситуация стабилизируется. Повышения цен пока не замечено.

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