Сетевое издание|18+|Вторник|17 мар 2020|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
  84.43  |  $  76.85

Общество | Андрей Бурлаков об ажиотаже в магазинах: Запасов более чем достаточно

17.03.2020|18:27
Печать

Во вторник, 17 марта, на совещании в правительстве Пензенской области обсудили ситуацию с коронавирусом. Министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков прокомментировал повышенный спрос на продукты, который наблюдается в магазинах.

Пензенцы разбирают в основном товары бакалейной группы: крупы, макароны, сахар и тушенку.

«Вчера (16 марта. - Прим. ред.) с утра с каждой торговой сетью была проведена работа, чтобы они дали дополнительные заявки и создали дополнительные объемы. Это сделано», - сообщил Андрей Бурлаков.

По его словам, дополнительные партии бакалейных товаров для пензенских магазинов уже заказаны. Часть уже доставлена в точки продажи, часть пока находится на складах.

«Сегодня ажиотажный спрос продолжается, но все магазины работают в штатном режиме, все сегодня-завтра будет выставляться на полки. Запасов более чем достаточно. Сахара у нас много, его запасов хватит на два года потребления», - заверил министр.

Чиновники надеются, что ажиотажный спрос спадет и ситуация стабилизируется. Повышения цен пока не замечено.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|17.03.2020 18:41|

Влупите баранам ценник! Проглотят любые цены на то оно и стадо.

Гость|17.03.2020 18:47|

Запасаются не на случай дефицита, а чтобы не шляться по магазинам лишний раз из-за пачки гречки, подвергая себя риску поймать вирус.

Гость|17.03.2020 18:48|

От бабушки сохранились ведра соли и бидоны древнего мёда. Дождались- таки своего часа, наверное)))

Гость|17.03.2020 18:51|

Эй, Пензенские Вурдалаки!а в Интим магазине почему очередь?

Гость|17.03.2020 18:52|

Идиоты гречу побежали скупать.

Гость|17.03.2020 18:52|

Седня днем в "Скидкино" тоже не было ни гречки, ни риса. Сейчас зашёл - всё есть, развесное, народу почти нет.

Гость|17.03.2020 18:53|

Эй, Пензенские Вурдалаки!а в Интим магазине почему очередь?

Ну так бакс вырос, потом пенисы дорогие будут

Гость|17.03.2020 18:55|

А в селе счастливых людей, никакого ажиотажа нет.

Гость|17.03.2020 18:56|

Главное дезинфицируйте страпоны !

Гость|17.03.2020 18:59|

Гость писал(a):

Идиоты гречу побежали скупать.
Умники скупили маски))

Гость|17.03.2020 19:00|

Надо привозить товары грузовиками и продавать с колёс. Цены можно поднять процентов на 25. И идиотам хорошо, и коммерсам в пользу.

Гость|17.03.2020 19:09|

Это первый признак,что надо бежать всё скупать.власть чешет нам.

Гость|17.03.2020 19:10|

А чего же здесь сидишь? Твои уже с мешками по очередям.

Гость|17.03.2020 19:23|

Бегите за продуктами.запасайтесь.

Гость|17.03.2020 19:30|

Нам знакомый из Китая ещё в январе позвонил, рассказал, как там. Запаслись, чтобы лишний раз в магазин не ходить.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте