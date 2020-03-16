Сетевое издание|18+|Понедельник|16 мар 2020|19:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  84.75  |  $  76.07

Общество | В Пензе в связи с пандемией под наблюдением находятся 162 человека

16.03.2020|17:22
Печать

Пока чиновникам еще неясно, есть в Пензе больная коронавирусом или нет. Анализы женщины, которая с подозрением на инфекцию лежит в областном центре специальных видов медпомощи, отправлены на исследование в Новосибирск. Но вот что уже известно.

«Заболевшая вообще не выезжала за пределы Российской Федерации. Отрабатывается версия, что был контакт с теми, кто находился за рубежом», - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

«Температура субфебрильная, дыхательных нарушений не наблюдается. Состояние пациентки на данный момент расценивается как удовлетворительное», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Фамилия, место работы предполагаемой заболевшей не разглашаются. Проходит эпидрасследование, ищут людей, с которыми дама общалась в последнее время. Но меры профилактики в регионе уже усилены: с 16 марта губернатором объявлен режим повышенной готовности, новые ограничения постоянно добавляются.

На несколько дней раньше, чем планировалось, начинается отдых у школьников.

«Мы рекомендуем с 17 марта по 1 апреля объявить каникулы всем общеобразовательным организациям. Во время каникул подготовиться к возможным различным сценариям развития ситуации и подготовиться к переходу на дистанционное обучение», - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Будет ли ребенок посещать детский сад в этот период, решают родители.

«Учреждения дополнительного образования - в них объявлено свободное посещение», - добавил Александр Воронков.

Пока в Пензе рекомендуется отменить массовые мероприятия. Это касается многих соревнований, концертов, конкурсов. Тем не менее жизнь в городе продолжается.

«В плане работ кинотеатров, бассейнов - здесь, я думаю, изменений не будет. Им всем направлены рекомендации, которых они должны придерживаться», - отметил Михаил Перекусихин.

Вообще под наблюдением пензенских медиков в связи с пандемией находятся 162 человека, из них 50 прибыли из стран, где ситуация с коронавирусом неблагополучна.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|16.03.2020 18:39|

Под наблюдением 162? Завтра придёт подтверждение из новосибирского и начнётся...Ушёл мешок муки покупать...

Гость|16.03.2020 18:43|

penzainform.ru писал(a):

Анализы женщины, которая с подозрением на инфекцию лежит в областном центре
а от куда она подцепила эту заразу и каким видом транспорта её привезла?

статус этой женщины?

Гость|16.03.2020 18:44|

За 3 тыс километров пробы отправлять, что за прикол? Получается сами распознать не могут.

Гость|16.03.2020 18:45|

penzainform.ru писал(a):

«Заболевшая вообще не выезжала за пределы Российской Федерации. Отрабатывается версия, что был контакт с теми, кто находился за рубежом»
Любительница иностранцев?

Гость|16.03.2020 18:47|

Гость писал(a):

статус этой женщины?
Гость писал(a):
Любительница иностранцев?
А высокой или низкой социальной ответственности эта женщина?

Гость|16.03.2020 18:48|

А с чего это вдруг решили что у этой женщины может быть коронавирус?

Гость|16.03.2020 18:51|

Жена депутата, которая вернулась из Италии. Чего непонятно.

Гость|16.03.2020 18:51|

«Ушёл мешок муки покупать»- вот объясните- какая связь между карантином и продуктами в магазинах??? Мука с гречкой тоже болеют? Что за бред!!!

Гость|16.03.2020 18:54|

А откуда деньги, у жены депутата? Это вряд ли...

Гость|16.03.2020 18:55|

Гость писал(a):

Гость|16.03.2020 18:51|

Жена депутата, которая вернулась из Италии.

penzainform.ru писал(a):
«Заболевшая вообще не выезжала за пределы Российской Федерации.
penzainform.ru писал(a):
что был контакт с теми, кто находился за рубежом»

Гость|16.03.2020 18:56|

Гость писал(a):

А с чего это вдруг решили что у этой женщины может быть коронавирус?

Вот по вопросу понятно, что у человека слабоумие... Ну с чего решают врачи, что у человека аппендицит? или гипертония? или гастрит?.......

Гость|16.03.2020 19:03|

Да! вабщее..

Гость|16.03.2020 19:09|

Сегодня радостные новости!!! С заразой богатые,нахлебники и их окружение.

Работяги не болеют и вот это радует.

Гость|16.03.2020 19:17|

Коронавирусом она больна

Гость|16.03.2020 19:17|

После двух положительных третий отправляют в Новосибирск

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте