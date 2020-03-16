16.03.2020 | 17:22

Пока чиновникам еще неясно, есть в Пензе больная коронавирусом или нет. Анализы женщины, которая с подозрением на инфекцию лежит в областном центре специальных видов медпомощи, отправлены на исследование в Новосибирск. Но вот что уже известно.

«Заболевшая вообще не выезжала за пределы Российской Федерации. Отрабатывается версия, что был контакт с теми, кто находился за рубежом», - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

«Температура субфебрильная, дыхательных нарушений не наблюдается. Состояние пациентки на данный момент расценивается как удовлетворительное», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Фамилия, место работы предполагаемой заболевшей не разглашаются. Проходит эпидрасследование, ищут людей, с которыми дама общалась в последнее время. Но меры профилактики в регионе уже усилены: с 16 марта губернатором объявлен режим повышенной готовности, новые ограничения постоянно добавляются.

На несколько дней раньше, чем планировалось, начинается отдых у школьников.

«Мы рекомендуем с 17 марта по 1 апреля объявить каникулы всем общеобразовательным организациям. Во время каникул подготовиться к возможным различным сценариям развития ситуации и подготовиться к переходу на дистанционное обучение», - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Будет ли ребенок посещать детский сад в этот период, решают родители.

«Учреждения дополнительного образования - в них объявлено свободное посещение», - добавил Александр Воронков.

Пока в Пензе рекомендуется отменить массовые мероприятия. Это касается многих соревнований, концертов, конкурсов. Тем не менее жизнь в городе продолжается.

«В плане работ кинотеатров, бассейнов - здесь, я думаю, изменений не будет. Им всем направлены рекомендации, которых они должны придерживаться», - отметил Михаил Перекусихин.

Вообще под наблюдением пензенских медиков в связи с пандемией находятся 162 человека, из них 50 прибыли из стран, где ситуация с коронавирусом неблагополучна.

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