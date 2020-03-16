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Общество | Коронавирус у госпитализированного пензенца пока не подтвержден

16.03.2020|12:15
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Результаты тестов госпитализированной с подозрением на коронавирус жительницы Пензы станут известны в течение суток. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 16 марта, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

О том, что в больницу с подозрением на вирус COVID-19 госпитализировали человека, стало известно 15 марта. Позже сообщалось, что у членов семьи пациента результаты анализов отрицательные.

«Опровержение или подтверждение диагноза займет не меньше суток. Сегодня образцы доставлены в новосибирский институт. По контактам с предположительной больной проводятся необходимые мероприятия. Определен круг лиц, с которыми она общалась», - рассказал он.

Также Михаил Перекусихин отметил, что тесты проводятся везде, однако подтверждаются лишь в Новосибирске.

«Анализ идет около четырёх с половиной часов я не знаю в какую очередность мы поставлены. Скорее всего завтра узнаем результаты», - добавил он.

По словам Михаила Перекусихина, женщина не выезжала за пределы РФ. Есть вероятность, что она могла заразиться от того, кто приехал из-за границы. Эта информацию сейчас проверяют специалисты.

«Больная поступила в лечебное учреждение в пятницу с жалобой на температуру до 38 и затрудненное дыхание. Она отказывалась от госпитализации, но мы ее убедили. За прошедшие сутки состояние улучшилось, дыхательных нарушений не наблюдается. Состояние оценивается как удовлетворительное», - добавил глава регионального минздрава Александр Никишин.

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Гость|16.03.2020 12:30|

penzainform.ru писал(a):

Определен круг лиц, с которыми она общалась», - рассказал он.
И дальше что с этим кругом то?

Гость|16.03.2020 12:31|

Хоровод .

Гость|16.03.2020 12:32|

penzainform.ru писал(a):

Позже сообщалось, что у членов семьи пациента результаты анализов отрицательные.
Их изолировали на карантин?

Гость|16.03.2020 12:39|

А никому не показалось странным, что у членов семьи результаты теста уже готовы, а у самой пациентки по-прежнему результат неизвестен?

Гость|16.03.2020 12:41|

Гость писал(a):

А никому не показалось странным, что у членов семьи результаты теста уже готовы, а у самой пациентки по-прежнему результат неизвестен?
Именно это больше всего и напрягает

Гость|16.03.2020 12:42|

Гость|16.03.2020 12:39|

А никому не показалось странным, что у членов семьи результаты теста уже готовы, а у самой пациентки по-прежнему результат неизвестен?

Да походу там все больные .

Гость|16.03.2020 12:42|

Про это писали уже несколько раз. Отрицательный экспресс-тест считается достоверным, положительный - отправляется на подтверждение.

Гость|16.03.2020 12:43|

Нет веры Минздрава, сколько раз они обманывали,сотни раз

Гость|16.03.2020 12:44|

У неё значит в Новосибирск анализы отправили а у членов семьи по упрощенной схеме "на авось" ничего не выявилось.

Гость|16.03.2020 12:44|

Потому что тест у родственников показал отрицательный результат. Его проводили в Пензе, а у больной - положительный. И повторные анализы больной для подтверждения наполняют в Новосибирск для окончательных выводов

Гость|16.03.2020 12:44|

Может и подтвержден, а осадочек -то остался

Гость|16.03.2020 12:48|

То есть вот там в Новосибирске есть один специально обученный человек, к которому шлют результаты тестов со всей страны, и он каждые 4 с половиной часа выдаёт по одному заключению?

Друзья, да нам вообще не о чем беспокоиться! Всё под контролем.

Гость|16.03.2020 12:49|

Нет, там есть специально оборудованный институт вирусологии. Юродствовать-то не надо зря.

Гость|16.03.2020 12:49|

Не понятно вот только, а что 2 недельный инкубационный период уже прошёл у родственников? То есть 2 недели они все, в т.ч.больная общались со всеми подряд..

Гость|16.03.2020 12:50|

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