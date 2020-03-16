16.03.2020 | 12:15

Результаты тестов госпитализированной с подозрением на коронавирус жительницы Пензы станут известны в течение суток. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 16 марта, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

О том, что в больницу с подозрением на вирус COVID-19 госпитализировали человека, стало известно 15 марта. Позже сообщалось, что у членов семьи пациента результаты анализов отрицательные.

«Опровержение или подтверждение диагноза займет не меньше суток. Сегодня образцы доставлены в новосибирский институт. По контактам с предположительной больной проводятся необходимые мероприятия. Определен круг лиц, с которыми она общалась», - рассказал он.

Также Михаил Перекусихин отметил, что тесты проводятся везде, однако подтверждаются лишь в Новосибирске.

«Анализ идет около четырёх с половиной часов я не знаю в какую очередность мы поставлены. Скорее всего завтра узнаем результаты», - добавил он.

По словам Михаила Перекусихина, женщина не выезжала за пределы РФ. Есть вероятность, что она могла заразиться от того, кто приехал из-за границы. Эта информацию сейчас проверяют специалисты.

«Больная поступила в лечебное учреждение в пятницу с жалобой на температуру до 38 и затрудненное дыхание. Она отказывалась от госпитализации, но мы ее убедили. За прошедшие сутки состояние улучшилось, дыхательных нарушений не наблюдается. Состояние оценивается как удовлетворительное», - добавил глава регионального минздрава Александр Никишин.

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