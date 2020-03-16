16.03.2020 | 14:22

Представители банка «Кузнецкий» рассказали о финансовых результатах за 2 месяца 2020 года. Относительно аналогичного периода 2019-го доходы банка увеличились на 1,4% (или на 1,8 млн руб.), процентные доходы - на 0,6% (0,5 млн руб.).

По состоянию на 1 марта 2020-го доходы ПАО Банк «Кузнецкий» составили 135 млн руб., чистый процентный доход - 50 млн руб., чистый комиссионный доход - 34,7 млн руб., балансовая прибыль до налогообложения - 11,34 млн руб., чистая прибыль - 11 млн руб.

Активы банка на начало марта 2020 года составили 6,2 млрд руб. Это на 9% больше, чем на 1 марта 2019-го. Собственный капитал банка достиг суммы 672 млн руб.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 742 млн руб. Кредитный портфель увеличился на 1,5% и составил 4 млрд руб. (2,9 млрд для корпоративных клиентов и 1,1 млрд для физических лиц).

По данным на 1 марта 2020 года привлечены вклады от населения на сумму 3,2 млрд руб. Депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий составили 2 млрд.

Банк привлек от ЦБ РФ 230 млн рублей под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса.

Значения нормативов на 1 марта 2020 года составляют: Н1.2 - 8,5% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%), Н1.0 - 12,0% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%), Н3 - 86,8% (минимальное значение, установленное Банком России, 50,0%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание читателей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в публичное акционерное общество «Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России № 609 от 17.09.2015.