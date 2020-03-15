15.03.2020 | 12:28

«Я пришла на этот проект с целью укрепить свое здоровье и, конечно, немного похудеть», - рассказала одна из присутствовавших в зале.

«Я пришла, чтобы все свои показатели здоровья намного улучшить. Ну и для начала минус 10, а там посмотрим», - конкретизировала другая.

Такие цели поставили перед собой участники проекта «Атмосфера здоровья», стартовавшего в Бессоновке. В течение трех месяцев 40 человек в возрасте от 18 и старше будут учиться вести здоровый образ жизни.

«Мы уверены в том, что более половины из них, соблюдая правила нашей игры, похудеют. Больше половины перейдет на принципы рационального питания и сохранит их», - выразила уверенность начальник отдела министерства здравоохранения области Наталья Тюгаева.

Чиновники не ожидали, что желающих попасть в программу будет так много. Претендентов отобрали по результатам диспансеризации - искали людей с проблемами. Среди тех, кому улыбнулась удача, оказалась семья Букиных.

«Мы хотим выглядеть эстетично. Посмотрите на нас - мы выглядим неэстетично», - обозначила семейную позицию участница проекта «Атмосфера здоровья» Наталья Букина.

Худеть и оздоравливаться бессоновцы будут не сами по себе. Для них разработана специальная программа. Участникам проекта под руководством тренеров предстоит плавать, заниматься аэробикой, скандинавской ходьбой. Их ждут регулярные встречи с врачами - диетологами, кардиологами, эндокринологами. Посещение спортивных объектов для этих мужчин и женщин окажется бесплатным. На первом же занятии всех учили готовить себе правильную пищу.

Победителей проекта ждут призы. Но главным подарком должны стать стройная фигура и поправленное здоровье.

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