15.03.2020 | 11:49

Пензенцы, решившие отменить отпуск за границей в связи с распространением коронавируса по всему миру, могут вернуть деньги за путевку.

Региональное управление Роспотребнадзора разместило на своем ресурсе образец претензии о расторжении договора с турагентством и возврате денежных средств в полном объеме.

В документе необходимо указать номер договора, сумму, уплаченную за тур, даты поездки и страну, отмеченную на официальном сайте Ростуризма как несущую угрозу безопасности и здоровья.

Один экземпляр заполненной претензии нужно вручить исполнителю, руководителю турфирмы. На нем расписывается сотрудник организации, принявший документ, с указанием даты, фамилии, имени, отчества. Другой экземпляр остается у клиента.

К претензии прилагаются копии договора о реализации туристического продукта, чека или ваучера.

В настоящий момент коронавирус обнаружили в 135 странах, в том числе России. Из-за мировой пандемии с понедельника, 16 марта, вводятся ограничения пассажирских авиаперевозок из России в страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию. Свои границы закрывают Польша и Украина.

Сейчас пензенские турагентства заняли выжидательную позицию и для отдыха предлагают горожанам отправиться на юг России.

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