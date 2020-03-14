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Общество | В Пензе школьники показали проекты на конкурсе «Мой зеленый город»

14.03.2020|18:40
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Школьный конкурс экологических проектов «Мой зеленый город» - не просто отчет о проделанной работе или гарантия отличной оценки по биологии. Дети решают глобальные проблемы выживания на планете Земля.

Лицей № 29 стал местом ответов на вопросы природного благополучия.

«Мы не ставим никаких рамок. Как ребенок чувствует, на что он хочет обратить внимание общественности, о том он и рассказывает», - сообщила заместитель директора детского (юношеского) центра «Спутник» Оксана Медведева.

«Мы занимаемся изучением рудеральной флоры, дендрофлоры, то есть деревьев, изучаем лекарственные растения, растения на клумбах нашего микрорайона и так далее. Растения в плотной городской застройке - это тонкая нить, которая связывает человека и природу. Это очень важно. Также растения являются экологическим показателем», - рассказала участница конкурса Анна Лаштанкина.

«Это отдельная экосистема. По сути, тут процветают различные виды растений, здесь можно выращивать те виды, которых не хватает. Здесь образуется климат влажного тропического леса», - показал свой проект участник конкурса Артем Ротанин.

Научный подход детей к проблемам экологии, конечно, на первом месте, однако самой зрелищной частью городского конкурса стали «визитные карточки» образовательных учреждений.

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