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Общество | Юрий Голодяев прокомментировал ситуацию с масками в школах и детсадах

13.03.2020|14:35
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В Управлении образования г. Пензы прокомментировали ситуацию с медицинскими масками в городских школах и детских садах.

В пятницу, 13 марта, воспитатели и классные руководители разослали в родительских чатах сообщения с требованием в понедельник принести каждому ребенку маску в файле или целлофановом пакете.

В редакцию портала PenzaInform.ru ранее обратилась мать одной из школьниц. Она пояснила, что относится к просьбе с пониманием, но не видит в ней логики.

«Если опасность и есть, то какой толк от одной маски? Ее нужно менять каждые полтора-два часа. А так получается, что все это только для галочки», - высказала она свое мнение.

Начальник управления образования Юрий Голодяев пояснил, что по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора во всех учебных заведениях и дошкольных организациях сейчас создается запас марлевых повязок.

«Это делается не впервые. Подобный запас создавался, когда обострялась ситуация из-за птичьего и свиного гриппа. Повязка на каждого ребенка должна храниться в индивидуальном подписанном пакете. Если будет введен масочный режим, дети ими воспользуются», - рассказал он.

Пока же, по словам Юрия Голодяева, в масках работают только сотрудники пищеблоков.

«Причин вводить масочный режим нет, пока идет только подготовительный этап. Мы, так сказать, отрабатываем механизм», - заключил начальник управления.

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Гость|13.03.2020 14:45|

penzainform.ru писал(a):

Если будет введен масочный режим, дети ими воспользуются», - рассказал он.
Введен будет, когда выявят короновирус? Тогда школу закрывать надо, а не маски заставлять носить.

Гость|13.03.2020 14:46|

Нет бы обеспечить детей масками,так они родителей заставляют их приносить.....

Гость|13.03.2020 14:49|

Ну что вы с едросни хотите

Гость|13.03.2020 14:50|

Может нетканный материал в магазине купите, резинок из трусов надёргаете?

Или таки очень нужно спонсировать непростых и достойных людей?

Гость|13.03.2020 14:53|

Согласна, уж детей в школе и в саду государство должно бы обеспечить мед.масками....

Гость|13.03.2020 14:59|

Сегодня хотела купить маску,в двух аптеках спрашивала,не где нет.

Гость|13.03.2020 15:05|

НУ НУ ГОТОВЬТЕСЬ!!!!

Гость|13.03.2020 15:08|

Я вот так в пик обострения всякой заразы делаю.,беру трусы своей бабушки напиливаю на морду-лица и так хожу пока вирус не уходит!

Гость|13.03.2020 15:13|

Маски должны закупать за счет бюджета. По закону школа обязана обеспечить безопасность ребенка пока он в школе находится. Это ЗАКОН!!!. Нужно жаловаться Губернатору. Тем более он недавно говорил о защите прав граждан.

Гость|13.03.2020 15:14|

Гость писал(a):

Согласна, уж детей в школе и в саду государство должно бы обеспечить мед.масками....
Их понос прошибёт от жадности. Представитель от ЕД Рос.по делам молодёжи,объясняла,что государство им НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО.

Гость|13.03.2020 15:15|

Гость писал(a):

Нужно жаловаться Губернатору.
Вы серьёзно? Или прикалываетесь?

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