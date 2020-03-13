13.03.2020 | 10:40

В Вадинске в преддверии 75-летия Победы благотворительный фонд «Эра добра» и ученики местной школы имени С. С. Левина подготовили подарки для ветеранов Великой Отечественной войны.

Дети собрали комплекты для пожилых людей Пензенского и Сердобского домов ветеранов. Судя по фотографии, на которой запечатлены волонтеры, в наборы входят средства личной гигиены: шампунь, мыло, зубная паста, бритвенные станки, туалетная бумага.

«В ближайшее время активисты благотворительного фонда доукомплектуют подарочные наборы, чтобы передать их опекаемым домов ветеранов», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что непосредственно перед 9 Мая будет организована еще одна аналогичная акция для пожилых людей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.