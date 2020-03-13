13.03.2020 | 17:15

В пятницу, 13 марта, сотрудники регионального ГУ МЧС в очередной раз провели беседу с любителями подледной ловли, которых любимое занятие заставляет рисковать жизнью. В частности, рыболовы испытывают удачу на старице Суры в микрорайоне ГПЗ-24.

Спасатели настаивают, что в погодных условиях ранней весны каждый рыбак должен иметь при себе элементарные средства помощи - спасательный жилет и веревку. Они убедительно просят пробурить лунку возле берега прежде, чем выйти на лед, и удостовериться в его прочности при помощи пешни.

Однако и такие меры безопасности могут оказаться недостаточными. Даже при толщине льда в 30 сантиметров из-за плюсовой температуры воздуха его прочность существенно снижается. Лед, который выдерживал рыбака еще утром, в обед может треснуть и проломиться.

Об опасности весеннего льда предупреждают и сами рыбаки. «Сегодня провалился двумя ногами и на машине не смог подняться. Спасибо добрым людям, помогли выехать. Так и закрыл сезон твердой воды», - поделился один из подписчиков пензенской группы «НаКрючок.ру» соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники МЧС вручили удильщикам памятки с правилами поведения на льду, а также дали советы, как выбраться из холодной воды.

«В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам: 01, 101 112», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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