13.03.2020 | 09:53

Уроженец Республики Таджикистан, который ныне является гражданином России, оплатил долги, чтобы жениться.

По словам представителей регионального УФССП, в Мокшанском районном отделе судебных приставов находилось 97 исполнительных производств, возбужденных в отношении мужчины, который систематически не оплачивал штрафы за нарушения ПДД.

По месту регистрации в Мокшане должник не жил. Штрафы ему выписывали в Москве и Подмосковье.

Чтобы взыскать средства, приставы установили его номер телефона и контакты его родственников. Им сообщили, что в случае неуплаты гражданину запретят покидать Российскую Федерацию.

«Должник как раз планировал выехать на родину, чтобы вступить в брак в уже назначенный день. Желание попасть на собственную свадьбу сподвигло его на оплату всех штрафов на сумму 61 тыс. руб.», - уточнили представители УФССП.

Кроме того, собственник дома, где был зарегистрирован должник, обратился в суд с заявлением о снятии его с учета.

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