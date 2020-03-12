Сетевое издание|18+|Четверг|12 мар 2020|11:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  83.99  |  $  74.37

Общество | Жители Ставропольской узнали, что хотят построить рядом с их домами

12.03.2020|10:20
Печать

В среду, 11 марта, жители Ставропольской улицы, взбудораженные появлением строителей рядом со своими домами, пришли на прием к мэру Пензы Андрею Лузгину.

Ранее они сообщали журналистам 11 канала, что рабочие без объяснений расчистили площадку под неизвестный объект на ближайшем пустыре.

«У нас воды грунтовые и дренажные уходят именно сюда. Еще с двух улиц поток талых и дождевых вод идет - с Чебышева и Кубанской. Здесь низина, то есть здесь вода встанет, ей некуда будет идти, мы даже от этой воды утонем», - поясняла тогда местная жительница Ирина Хлебникова.

Но не только перспектива быть затопленными беспокоит жителей. На Ставропольской - родники, являющиеся единственными источниками питьевой воды. Один из них, самый посещаемый, древний, находится в начале улицы. Он называется «Святая вода».

На приеме у главы городской администрации люди узнали, что на пустыре должна появиться бильярдная.

Мэр поручил управлению градостроительства и архитектуры проработать с инвестором вопрос обустройства дренажной системы для отвода воды.

«Кроме того, он готов благоустроить родник, который находится на его участке», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|12.03.2020 10:29|

Что за чушь? Кому в частном секторе на глухой окраине нужна бильярдная? Притон будет!

Гость|12.03.2020 10:32|

Если хотят дренаж,пусть скидываются и делают,а там участок поднимут метра на 2 и всё.

Гость|12.03.2020 10:38|

penzainform.ru писал(a):

Он называется «Святая вода».
Сточные воды со всех улиц - святая вода. Трусы оденьте или крест снимите...

Гость|12.03.2020 10:46|

Гость писал(a):

Он называется «Святая вода».

Сточные воды со всех улиц - святая вода. Трусы оденьте или крест снимите...

Эффективные менагеры, только могут засрать всё вокруг, а на полезное дело для общества, у них мозгов не хватает. Места чтоли нет вокруг?

Гость|12.03.2020 10:47|

penzainform.ru писал(a):

На Ставропольской - родники, являющиеся единственными источниками питьевой воды.
Средневековье какое-то...

Гость|12.03.2020 10:49|

С одной стороны если есть хозяин участка, то он в праве строить, что сочтет нужным. Захочет в стоках жизнь дренаж делать не будет :). Но вот как и кто родник отдал во владения? Так-то если родник его, то с ним тоже может делать что угодно. И почему родники единственный источник питьевой воды? Там что средневековье?

Гость|12.03.2020 10:59|

Гость писал(a):

Там что средневековье?
Пенза вся в средневековье. То крысы на улицах, то мыши на аллее, горожане нужду под кусты справляют, мусора кругом горы, дороги разбитые, водопровод есть не везде, эпидемия на пороге...

Гость|12.03.2020 11:00|

Это не средневековье, это Россия. На улице Ставропольской, Кондольской городской воды нет. Питьевая вода берется для жителей этих улиц из родников. Люди с удовольствием хотят городскую воду, только власти не хотят заморачиваться с частным сектором. 21 век на дворе а в Веселовке не городской воды, не канализации и всем плевать, только когда выборы они аж по домам бегут, чтоб люди сходили проголосовали за них.

Гость|12.03.2020 11:01|

Как в фильме Любить по Русски!

Пушка мжт у кого-то припрятана

Гость|12.03.2020 11:17|

Гость писал(a):

Люди с удовольствием хотят городскую воду, только власти не хотят заморачиваться с частным сектором. 21 век на дворе а в Веселовке не городской воды, не
Брехня. Где не заведена в дома вода, там обязательно, строго по нормам, стоят уличные водоразборные колонки.

Гость|12.03.2020 11:18|

Гость писал(a):

Пенза вся в средневековье.
А что плохого в средневековье? Разумно и рационально устроенный быт?

Гость|12.03.2020 11:20|

храмик бы там построили, жители были бы счастливы.

Даже странно, что жрецы еще не прибрали к потным рукам родник с таким названием!

Гость|12.03.2020 11:44|

Гость писал(a):

Люди с удовольствием хотят городскую воду, только власти не хотят заморачиваться с частным сектором. 21 век на дворе а в Веселовке не городской воды, не

Брехня. Где не заведена в дома вода, там обязательно, строго по нормам, стоят уличные водоразборные колонки.

Только дебилы уничтожают природные источники воды. Природные ресурсы истощаются, а безответственная администрация думает о том как огрести денег побольше и свалить отсюда. А вы останетесь жить сдесь и ваше спасение это ваши проблемы.

Прошлым летом вода воняла чёрт знает чем- это чей результат деятельности ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте