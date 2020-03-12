12.03.2020 | 10:20

В среду, 11 марта, жители Ставропольской улицы, взбудораженные появлением строителей рядом со своими домами, пришли на прием к мэру Пензы Андрею Лузгину.

Ранее они сообщали журналистам 11 канала, что рабочие без объяснений расчистили площадку под неизвестный объект на ближайшем пустыре.

«У нас воды грунтовые и дренажные уходят именно сюда. Еще с двух улиц поток талых и дождевых вод идет - с Чебышева и Кубанской. Здесь низина, то есть здесь вода встанет, ей некуда будет идти, мы даже от этой воды утонем», - поясняла тогда местная жительница Ирина Хлебникова.

Но не только перспектива быть затопленными беспокоит жителей. На Ставропольской - родники, являющиеся единственными источниками питьевой воды. Один из них, самый посещаемый, древний, находится в начале улицы. Он называется «Святая вода».

На приеме у главы городской администрации люди узнали, что на пустыре должна появиться бильярдная.

Мэр поручил управлению градостроительства и архитектуры проработать с инвестором вопрос обустройства дренажной системы для отвода воды.

«Кроме того, он готов благоустроить родник, который находится на его участке», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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