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Общество | В Пензе МУП отслеживает сообщения в соцсетях о скоплениях собак

12.03.2020|14:53
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В 2019 году на отлов, транспортировку, стерилизацию, кастрацию, эвтаназию животных, а также на утилизацию их трупов было потрачено 1 млн 91 тыс. рублей.

По нормативу стоимость отлова одной особи составляла 202 рубля. Также учитывались расходы на транспортировку (1 км - 6,34 руб.), средний пробег транспорта в месяц (2 100 км), содержание животного (54,5 руб. в сутки), кастрацию (1 040 руб.), стерилизацию (1 288 руб.).

Об этом на заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в четверг, 12 марта, рассказал и. о. начальника управления ЖКХ Виталий Кузькин.

Отловом занимается МУП по очистке города. С начала года поступило 120 заявок, поймано более 50 собак. Их отвозят в пункт передержки, расположенный на Осенней улице, 5. После кастрации или стерилизации животное выпускают на место прежнего обитания, однако большинство из них подвергается эвтаназии. Эта мера, к примеру, обязательна для псов, выловленных в зоне действия карантина по бешенству.

Всего в прошлом году поймали 844 особи. Из них 283 были лишены возможности размножаться, а 561 усыплены и отправлены в село Телегино Колышлейского района, где проводится кремация.

Сведения об отловленных животных размещаются в интернете на сайте jbo-penza.ru. Если кто-то из пензенцев пожелает взять из пункта передержки питомца, ему нужно прийти с паспортом в будний день с 8:00 до 17:00. Данные нового хозяина будут занесены в карточку учета собаки. Однако в прошлом году официально зарегистрировано всего два случая, когда псов забирали в добрые руки.

Также докладчик отметил, что на сайте администрации Пензы есть форма заявки на отлов животного. Ее нужно заполнить и направить либо письменно, либо в электронном виде в управление ЖКХ.

«Любая информация, в том числе поступившая по телефону, анализируется. Эти данные учитываются при составлении заявок для МУПа по очистке города. Мы учитываем даже сообщения в соцсетях о скоплении собак», - рассказал Виталий Кузькин.

Один из депутатов с недоумением заявил, что от стерилизации или кастрации животное не становится менее опасным для людей.

«Я с вами согласен, но это уже вопрос к законодательству. Мы лишь исполняем закон», - ответил докладчик.

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Гость|12.03.2020 15:10|

Карпинского,8 марта. Ночами отпускают дворовых псин с Бугровки и они кормятся и размножаются у контейнеров.

Гость|12.03.2020 15:14|

Бродячих собак в Пензе недопустимо много!

Гость|12.03.2020 15:14|

penzainform.ru писал(a):

, кастрацию (1 040 руб.), стерилизацию (1 288 руб.).
Во многих регионах,кастрация и стерилизация,являются лазейкой для хищения госсредств. "обработанное" животное должно быть чипировано.

Гость|12.03.2020 15:25|

penzainform.ru писал(a):

средний пробег транспорта в месяц (2 100 км),
рабочих дней в месяц 21-22, это 100 км в день в среднем. Сколько же выездов эта организация делает за день? Хорошо если 1. Откуда такие цифры?

Гость|12.03.2020 15:46|

Ул. Ленинский мехлесхоз, в районе здания ленинского лесничества и пожарной части бегают просто своры бродячих собак. Рядом с этими зданиями баки с мусором. Вечером пройти невозможно.

Гость|12.03.2020 15:47|

Засечное. Стаи собак каждый год. Администрация бездействует!

Гость|12.03.2020 15:47|

Животин нужно отлавливать и содержать 5-7 дней.Если нашёлся хозяин,то оплачивает все раходы и штраф. Если желающих забрать бесхозное животное нет,то на 8 день утилизировать. Возвращённое хозяину животное должно быть обязательно чипировано и если попадает опять на улицу,то "хозяин" автоматически-нарушитель оплачивает штраф.

Гость|12.03.2020 15:48|

А выделенные средства видимо оседают гже-то в больших карманах...

Гость|12.03.2020 15:48|

что то кажется что под шумок никакой кастрации а только отстрел производят эти душегубы

Гость|12.03.2020 15:54|

Гость писал(a):

Гость|12.03.2020 15:48|

что то кажется что под шумок никакой кастрации а только отстрел производят эти душегубы

ну все верно же! молодцы ребята, дай бог им здоровья! псине не место среди людей

Гость|12.03.2020 16:03|

Все домашние животные должны быть чипированы и если животное оказалось на улице,то это вина хозяина. штраф должен быть от 20 000 тыс. руб.

Кошка или собака - без разницы.

Гость|12.03.2020 16:13|

Чипировать согласны. Как только это дойдёт до "столицы Сурского края", сразу сбегаем в ветеринарку.

Гость|12.03.2020 16:16|

Гость писал(a):

Все домашние животные должны быть чипированы и если животное оказалось на улице,то это вина хозяина. штраф должен быть от 20 000 тыс. руб.

Кошка или собака - без разницы.

Кто мешает удалить чип?

Гость|12.03.2020 16:22|

Гость писал(a):

Кто мешает удалить чип?
Приз за самый глупый комментарий недели

Гость|12.03.2020 16:23|

снт луч 1 уч.61=3-4 собаки постоянно плюс 3-6 прибегает к ним

уч. 68 1 собака плюс 3 щенка под домом.

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Имя: Гость
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