12.03.2020 | 12:03

ТРК «Наш дом» подготовила очередной сюрприз для своих зрителей: в магазинах Google Play и AppStore появилось бесплатное приложение «Наш Дом». С его помощью смотреть любимый 11 канал теперь можно на телефонах и планшетах.

Внутри приложения - эфир 11 канала, программа передач. Кроме того, можно связаться с редакцией (информационной службой), прислать свою новость, требующую освещения.

11 канал, ставший по-настоящему народным и являющийся одним из самых популярных в регионе, постоянно повышает качество своего телевизионного контента с учетом интересов всех категорий зрителей: малышей, школьников, подростков, молодых людей, представителей среднего и старшего возраста.

Сетка вещания выстроена таким образом, что каждый обязательно найдет свою любимую передачу. Многие из них радуют жителей региона не одно десятилетие.

Напомним, что смотреть 11 канал в прямом эфире можно на сайте PenzaInform.ru и с помощью сервиса Яндекс.Эфир.