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Общество | В Google Play и AppStore появилось приложение для просмотра 11 канала

12.03.2020|12:03
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ТРК «Наш дом» подготовила очередной сюрприз для своих зрителей: в магазинах Google Play и AppStore появилось бесплатное приложение «Наш Дом». С его помощью смотреть любимый 11 канал теперь можно на телефонах и планшетах.

Внутри приложения - эфир 11 канала, программа передач. Кроме того, можно связаться с редакцией (информационной службой), прислать свою новость, требующую освещения.

11 канал, ставший по-настоящему народным и являющийся одним из самых популярных в регионе, постоянно повышает качество своего телевизионного контента с учетом интересов всех категорий зрителей: малышей, школьников, подростков, молодых людей, представителей среднего и старшего возраста.

Сетка вещания выстроена таким образом, что каждый обязательно найдет свою любимую передачу. Многие из них радуют жителей региона не одно десятилетие.

Напомним, что смотреть 11 канал в прямом эфире можно на сайте PenzaInform.ru и с помощью сервиса Яндекс.Эфир.

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Гость|12.03.2020 12:19|

Молодцы! Не стоите на месте! Все для народа!

Гость|12.03.2020 12:23|
-1

Вы серьёзно?кому это дно в телефоне понадобится?

Гость|12.03.2020 12:32|

может закроетесь уже?

Кому нужен ваш "канал" ?

неужели есть желающие, размещать там рекламу.

Гость|12.03.2020 12:35|

А там будут говорить правду?Подпивал власти и так выше крыши.

Гость|12.03.2020 12:37|

А почему приложение бесплатное? Ну сделали бы хоть $1

Гость|12.03.2020 12:51|

Поздно пить боржоми.

Гость|12.03.2020 12:54|

penzainform.ru писал(a):

ТРК «Наш дом» подготовила очередной сюрприз для своих зрителей: в магазинах Google Play и AppStore появилось бесплатное приложение «Наш Дом». С его помощью смотреть любимый 11 канал теперь можно на телефонах и планшетах.
Теперь похождения Белозерцева, склонения к проживанию в АрбековЕ, защита автохамов в некоторых сюжетах и другие фишки 11 канала в вашем смартфоне.

Гость|12.03.2020 13:00|

Канал-то народный, вот только почему его на ОТР в сетку вещания не пустили? Про третий мультиплекс молчу.

Гость|12.03.2020 13:16|

Гость писал(a):

Канал-то народный, вот только почему его на ОТР в сетку вещания не пустили? Про третий мультиплекс молчу.
Потому,что неграмотных и картавых ведущих,с их глупыми новостями,можно только на Пачелму и Земетчино транслировать.там эта шляпа зайдёт.

Имя: Гость
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